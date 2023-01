Österreichischer Reisepass ist unter den Top 5

Besitzer eines österreichischen Reisepasses können ohne das Visum in 189 Länder reisen, was Österreich auf Platz fünf der Liste der wertvollsten Reisepässe der Welt im Jahr 2023 gebracht hat.

Diese Liste wird von der Website visaindex.com veröffentlicht. Welcher Pass wertvoller ist, wird an der Anzahl der Länder gemessen, in die der Passinhaber ohne Visum reisen kann, sowie danach was das Reiseziel ist. Am teuersten sind die Pässe, mit denen Sie ohne Visum in die beliebtesten und am weitesten entwickelten Länder der Welt reisen können.

Genau deshalb ist der österreichische Pass laut den Experten der oben genannten Website einer der begehrtesten der Welt, ungeachtet der Tatsache, dass es auch Bürger anderer Länder gibt, die mit ihrem Pass zu mehreren Destinationen reisen können.

Den wertvollsten Reisepass besitzen Einwohner Singapurs, die ohne Visum in 194 Länder reisen können, den zweiten Platz teilen sich Südkorea und Japan (193 Länder), auf dem dritten Platz sind Finnland, Deutschland und Spanien (191 Länder), auf dem vierten Platz Platz sind Inhaber von Pässen aus Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden, Schweden, Italien und Dänemark (190 Länder), während der fünfte Platz von Inhabern österreichischer, portugiesischer, britischer, neuseeländischer und irischer Pässe geteilt wird, die ohne Visum in 189 Länder reisen können.

Es ist überraschend, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, die Schweiz und Norwegen hinter all diesen Ländern zurückbleiben.