Österreichs Kulturerbe wird um 10 Millionen Pfund bei eBay versteigert (FOTO)

Auf der bekannten Online-Auktionsplattform eBay ist eine Anzeige eines namentlich nicht genannten Verkäufers aus London erschienen, der einen Brief von Kaiser Franz Joseph aus dem Ersten Weltkrieg zu einem Startpreis von 10 Millionen Pfund zum Verkauf anbietet.

Der Brief ist mit 8. April 2015 datiert und vom österreichischen Kaiser persönlich unterschrieben. Zu dem an einen gewissen Ludwig Widovszky adressierten Schreiben gehört ein Umschlag mit dem Hologramm des Kaisers.

Der Marktwert dieses Dokuments ist nicht bekannt. Mit Sicherheit handelt es sich jedoch um ein historisches Dokument mit unschätzbarem Wert, welches in einem Museum in Österreich ausgestellt gehört.

Franz Joseph (18.08.1830 – 21.11.1916) war von 1848 bis zu seinem Tod 1916 Kaiser von Österreich sowie König von Ungarn und anderen Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie. Vom 1. Mai 1850 bis 24. August 1866 war Franz Joseph der Präsident des Deutschen Bundes. Er war der am längsten regierende Herrscher der österreichisch-ungarischen Monarchie sowie der am längsten regierende Kaiser und der siebtälteste Monarch eines Landes in der gesamten Geschichte.