Offiziell schönste Frau: Lucia Sisic ist Miss Austria 2024!

Dienstagabend verwandelte sich die Vienna Fashion Week in ein spektakuläres Finale, als die mit Spannung erwartete Entscheidung der „Mission Austria“ fiel. In einem packenden Wettbewerb wurden die Wienerin Lucia Sisic und der Grazer Christopher Dengg zur neuen Miss und zum neuen Mister Austria gekürt.

Die Jury, bestehend aus der Mission-Austria-Chefin Kerstin Rigger, ihrem Ehemann Jörg, dem Model Evelyn Rillé, dem Figaro Dieter Ferschinger und dem Dancing-Star-Profitänzer Herby Stanonik, stand vor einer schwierigen Wahl. Alle 18 Finalisten präsentierten sich in zwei bewerteten Walks und überzeugten durch hohe Motivation und Vorbereitung. „Alle waren top motiviert und top vorbereitet“, betonte die Jury unisono, „am liebsten wäre es uns gewesen, wenn alle 18 Finalisten gewonnen hätten.“

Den Auftakt des Abends bildete eine Modenschau der Modeschule Michelbeuern unter dem Motto „Back to the 1990s“. Nachwuchsdesigner setzten exklusive Outfits in Szene, die von den Kandidaten stolz präsentiert wurden.

Mission Austria

„Wir freuen uns sehr über unsere neue Miss und unseren neuen Mister“, sagte Kerstin Rigger. Bei Mission Austria gehe es nicht nur um die Wahl, sondern um eine Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Talente junger Menschen das ganze Jahr über zu fördern und zu unterstützen. So wurden bereits bei den Challenges im Aviva Hotel Punkte vergeben, wo eine Woche lang Workshops zu Themen wie Social Media, Styling, Fotoshooting, Catwalk-Training und Bühnenpräsenz stattfanden.

Sowohl Lucia Sisic als auch Christopher Dengg zeigten sich überglücklich über ihren Sieg. „Wir sind überglücklich und überwältigt vor Freude! Ehrlich gesagt, hätten wir nicht damit gerechnet, aber umso mehr freuen wir uns über den Sieg. Alle Teilnehmer:innen waren großartig und haben ihr Bestes gegeben. Jede:r hätte die Krone verdient“, erklärten die frischgebackenen Sieger voller Enthusiasmus.