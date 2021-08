Olympia 2021 – das sind die Favoriten im Handball

Lange Zeit stand nicht fest, ob die Olympischen Spiele 2021 in Tokyo coronabedingt stattfinden können. Doch nun können Sportler aus aller Welt ihr Können unter beweis stellen. Wir haben die Favoriten im Handball für euch.

Lange stand es nicht endgültig fest, ob die Olympischen Spiele 2021 in Tokyo stattfinden oder doch aufgrund der Gefahr durch die Corona Pandemie abgesagt werden. Schlussendlich entschieden sich das IOC und Japan gemeinsam, die Spiele stattfinden zu lassen. Dafür gibt es strenge Auflagen, wie zum Beispiel der komplette Ausschluss von Zuschauern für alle Sportarten. Doch das Wichtigste ist, dass die Sportler sich bei dem Turnier zeigen können, auf das sie ihr Leben lang hingearbeitet haben. Wer beim Handball die Favoriten sind und viele weitere Infos bekommst du in diesem Artikel.

Dänemark – Der Favorit im Turnier

Generell gelten die skandinavischen Teams im Handball neben Spanien und Kroatien als Maß aller Dinge. Auch in diesem Jahr findet sich deshalb ein Team aus dem Norden Europas in der absoluten Favoritenrolle. Die dänische Nationalmannschaft rund um Mikkel Hansen wird bei Handball-Wetten mit Bwin besonders hoch gehandelt. Mit einer Quote von 3,50 hat das Team eine leicht bessere Quote als die Konkurrenten Spanien (Quote 4,00) und Norwegen (Quote 4,50). Angesichts der jüngeren Erfolgsgeschichte des dänischen Teams ist das kein Wunder. Bereits 2016 gewann die dänische Auswahl Gold in Rio. Darauf folgte dann in den Jahren 2019 und 2021 jeweils der Weltmeistertitel. Es gibt nun für die Spiele in Tokyo zwei Möglichkeiten: Entweder einer der Konkurrenten stoppt die Dänen auf ihrem Titelmarsch oder das Nationalteam holt sich auch noch diesen Olympia Titel und festigt damit seine Position als Primus inter Pares im internationalen Handball.

Spanien und Norwegen als heiße Verfolger

Auch Norwegen und vor allem Spanien brachten in den letzten Jahren konstant gute Leistungen, doch reichte es im Gegensatz zu Dänemark nie zum kompletten Erfolg. Kurios ist zudem, dass trotz der starken Leistungen beider Teams keines je in einem Olympia Finale stand. Angesichts der vielen großen und vor allem internationalen Erfolge der Teams ist das eine große Überraschung. Doch bekanntlich wird immer am Ende abgerechnet und bei internationalen Turnieren kann – wie schon häufiger gesehen – alles passieren. Deshalb darf man durch aus auch gespannt sein, was diese beiden Teams auf den Platz bringen und ob es für Dänemark reicht.

Andere Europäische Teams

Nach den drei Favoritenteams belegt Frankreich den vierten Platz im Voting um die Favoritenrolle beim diesjährigen Turnier. Die französische Auswahl schaffte es bei Olympia 2008 ins Finale und gewann. 2012 gelang das Kunststück erneut, bevor das Team sich 2016 in Rio den bärenstarken Dänen geschlagen und mit einer Silbermedaille zufrieden geben musste. Für die Spiele in Tokyo sollte man also Frankreich trotz der im Verhältnis zu Dänemark schwachen Quote von 6,50 nicht abschreiben sondern immer mit der Grand Nation rechnen.

Deutschland und Schweden taten sich in den vergangenen Jahren schwer, wobei bereits die deutsche Auswahl mit herben Rückschlägen zu kämpfen hatte, wie dem historisch schlechten 12. Platz bei der diesjährigen WM. Trotzdem lernte das Nationalteam und zog Konsequenzen, sodass über das Qualifikationsturnier in diesem Jahr doch noch der Olympia Platz gesichert wurde. Als Favorit wird Deutschland aus diesem Grund nicht gehandelt. Vielmehr könnte das Team eher die Rolle des Geheimtipps ausfüllen, wenn die ersten Spiele nach Plan verlaufen.