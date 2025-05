OnlyFans-Star plant irren Sex-Marathon: 2.000 Männer in 24 Stunden

Die selbständige „Schock-Queen des Internets“ Bonnie Blue sorgt erneut für Aufsehen in der digitalen Welt. Die 26-jährige Content-Erstellerin von OnlyFans (kostenpflichtiges Abonnement-Portal für Erwachseneninhalte) hat nun einen außergewöhnlichen Weltrekordversuch angekündigt: Am 15. Juni plant sie, innerhalb eines einzigen Tages mit 2.000 Männern intime Begegnungen zu haben.

Bereits im Jänner erregte Blue Aufmerksamkeit mit ihrem sogenannten „Bonk-a-thon“, einem zwölfstündigen Marathon, bei dem sie nach eigenen Angaben mit 1.057 Männern intim wurde. Während damals vor allem die organisatorische Umsetzung für Erstaunen sorgte, geht sie nun noch einen Schritt weiter: Bei 2.000 Teilnehmern blieben rechnerisch lediglich 43 Sekunden pro Person.

Londoner Event

Über Instagram wendet sich Blue direkt an ihre Anhängerschaft mit dem Aufruf: „Kommt und stretcht mich aus.“ Die Veranstaltung soll in London stattfinden, wo sie – wie sie selbst ankündigt – „gefesselt und für die Öffentlichkeit zugänglich“ auf die Teilnehmer warten wird. Ein Rekordversuch, der an Fließbandarbeit erinnert und prompt kontroverse Reaktionen im Internet auslöste.

Geteilte Meinungen

Während einige Fans sie enthusiastisch unterstützen, äußern Kritiker erhebliche Bedenken mit Kommentaren wie „Das ist doch unmöglich!“ oder „Was stimmt nicht mit dieser Welt?“. Blue zeigt sich von den Reaktionen unbeeindruckt. Nach ihrem letzten Großereignis erklärte sie gegenüber Medienvertretern: „Ich bin okay. Ich hatte danach nicht mal Schmerzen.“ Medizinische Fachleute hingegen zeigen sich besorgt – sie verweisen auf körperliche Risiken, mögliche psychische Folgen und die problematische Signalwirkung derartiger Aktionen.

⇢ OnlyFans-Star im Spital: Sex-Marathon mit 583 Männern endet blutig



Medizinische Fachleute hingegen zeigen sich besorgt – sie verweisen auf körperliche Risiken, mögliche psychische Folgen und die problematische Signalwirkung derartiger Aktionen.