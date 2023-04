Opa protzt mit Enkelsohn und seinem Auto aus Wien (FOTO)

Zu Ostern grüßen sich orthodoxe Gläubige auf dem Balkan traditionell mit „Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden“. Doch in Zeiten von Technologie und sozialen Netzwerken haben sich die Glückwünsche modernisiert und haben oft nichts mehr mit Glauben und Ostern zu tun.



Ein älterer Mann aus Bezanija bei Grocka in Belgrad hat die modernisierte Form des Ostergrußes jedoch auf lustige Weise interpretiert und damit einen Hit gelandet.

Der Großvater Rasa gratulierte seiner Familie und Freunden zu Ostern auf Facebook, indem er den neuesten „Audi Q8 e-tron“ fotografierte und veröffentlichte, das sein Enkel aus Wien mitgebracht hatte. Dabei stellte er klar, dass es darauf ankommt, wer das Auto als erster ins Dorf gebracht hat, aber natürlich auch, dass sein Enkel gekommen ist, um Ostern zu feiern und die Auferstehung Jesu Christi zu erleben.

„Unser Enkel Djordje ist mit dem neuesten Audi Q8 e-tron aus Wien angereist. Der erste, der mit einem solchen Auto ankam. Es ist nicht teuer, der Wert beträgt 126.000 Euro. Er kam, um mit seinen Großeltern die Osterfeiertage zu feiern und auf die Auferstehung Jesu Christi…“, schrieb Rasa unter dem Beitrag auf seinem Facebook-Profil.

Rasas lustiger Post erhielt zahlreiche Reaktionen und verbreitete sich in Windeseile in den sozialen Medien. Die Kommentare reichten von spöttischen Bemerkungen wie „Ich habe drei davon, eines fahre ich regelmäßig und eines, um es den Nachbarn zu zeigen, wenn ich die beiden fahre“ bis hin zu munterer Zustimmung wie „Es ist leicht für uns, so zu schauen, aber vielleicht freut es eine ältere Person, die nicht viel im Leben hatte, dass ihr Enkel etwas gekauft hat, was sie für ein Raumschiff halten. Lasst sie doch“.

In jedem Fall beweist Rasas Beitrag, dass auch ältere Menschen gerne mit der Zeit gehen und ihren Sinn für Humor nicht verlieren.