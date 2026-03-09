Oscar-Star in BiH-Trainingsanzug sorgt für Social-Media-Chaos

Ein Hollywood-Star, ein Trainingsanzug und eine Nation in Begeisterung: Benicio del Toro sorgt fernab der Leinwand für Aufsehen.

Benicio del Toro ist für seine Rollen in Kultfilmen bekannt, für seine Oscar-Nominierungen, für seine unverwechselbare Präsenz auf der Leinwand. Dass er die Herzen der bosnisch-herzegowinischen Fußballfans im Sturm nehmen würde – damit hatte wohl niemand gerechnet. Und doch: Es war ein schlichter Trainingsanzug, der zuletzt mehr Aufsehen erregte als so manche Filmankündigung.

Bei der Aufzeichnung des Podcasts „Backstage“ erschien der Hollywood-Star in eben jenem Dress der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft – und die Aufnahmen aus dem Studio verbreiteten sich in Windeseile über Instagram. Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. „Bitte schickt Benicio eine VIP-Karte für ein Spiel“, schrieb ein User. „Bruder, du bist unser Bruder“, ein anderer. Und: „Danke, dass du diesen Trainingsanzug trägst.“

Fans in Begeisterung

Die Begeisterung in der Region war kaum zu übersehen. Dabei hätte das Gespräch im Podcast eigentlich ganz anderen Stoff geboten: Del Toro sprach über seine Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio in „Eine Schlacht nach der anderen“ – jenem Film, der ihm zuletzt eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester Nebendarsteller einbrachte. Doch beim Publikum aus dem Westbalkan stach an diesem Tag eindeutig der Look.

Sarajevo-Verbindung

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass del Toro in dieser Aufmachung aufgefallen ist. Bereits 2016 wurde er in Los Angeles auf den Straßen der Stadt im Trainingsanzug der bosnisch-herzegowinischen Auswahl gesichtet. Die Wurzeln dieser ungewöhnlichen Verbundenheit dürften ins Jahr 2015 zurückreichen.

Damals war del Toro Gast des Sarajevo Film Festivals, wo ihm das Ehrenherz von Sarajevo verliehen wurde – eine der renommiertesten Auszeichnungen, die das Festival zu vergeben hat. Seither, so die weitverbreitete Vermutung, hält seine besondere Zuneigung zu Bosnien und Herzegowina an.