Palette stürzt von Kran – Junger Arbeiter stirbt

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Wiener Innenstadt ein tragischer Arbeitsunfall. Eine Palette, die sich von einem Kran gelöst hatte, sorgte für ein schreckliches Unglück auf einer Baustelle in der Jakobergasse im 1. Bezirk. Nach ersten Ermittlungen fiel die Palette gegen 8:15 Uhr aus großer Höhe auf drei Bauarbeiter und führte zu verheerenden Konsequenzen.

Innerhalb kürzester Zeit waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Neben der Polizei waren auch mehrere Teams der Berufsrettung Wien und der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Trotz aller Bemühungen konnte bei einem 24-jährigen Arbeiter nur noch der Tod festgestellt werden, wie die Wiener Polizei bekanntgab.

Die beiden anderen Arbeiter, ein 42- und ein 56-jähriger Mann, erlitten schwerste Verletzungen. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurden sie von den Sanitätern in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Genauere Details zu ihrem Gesundheitszustand wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Baustelle kontrolliert und gesperrt

Im Anschluss an den Unfall kontrollierte die Feuerwehr den Baustellenbereich auf weitere Gefährdungen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Baustellenbetrieb vorläufig eingestellt.

Die Wiener Polizei hat in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsinspektorat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Zudem kam das Kriseninterventionsteam der Stadt Wien zum Einsatz, um den betroffenen Personen vor Ort Unterstützung zu bieten.