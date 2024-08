Dschungelcamp Schock: Zwei Abgänge und ein Herz aus Gold

Der 14. Tag im Dschungelcamp der Legenden bringt gleich zwei unerwartete Abgänge mit sich. Außerdem zeigt Georgina Fleur mehr Herz, als man ihr zugetraut hätte.

Thorsten Legats plötzlicher Abgang

Die Folgen des überraschenden Rauswurfs von Thorsten Legat (55) in der vorherigen Episode sind im Camp spürbar. Einige seiner Mitstreiter, die den Ex-Fußball-Star vermissen, reagieren ungläubig und durchsuchen vergeblich das ganze Lager nach ihm. Doch der Schock sollte nicht der letzte bleiben. Bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ wartet die nächste Episode mit weiteren unerwarteten Entwicklungen auf. Im RTL-Interview äußerte Thorsten Legat gemischte Gefühle zu seinem Abgang. Einerseits war er enttäuscht, andererseits zeigte er Verständnis, dass die anderen Teilnehmer, vermutlich aus strategischen Gründen, den „stärksten Gegner“ eliminiert haben.

Georgina Fleur (34) bemerkte indes, dass Legats engste Freunde im Camp erstaunlich ungerührt von seinem Rauswurf blieben. Ganz im Gegenteil, sie schienen sich insgeheim bessere Chancen auf den Titel auszurechnen. „Mein größter Gegner ist raus. Ich kann jetzt noch besser gewinnen!“, freute sich Elena Miras (32) im Dschungel-Telefon.

Kader Loth und die Kunst des Handlesens

Nachdem der erste Schock verarbeitet war, wandte sich Kader Loth (51) interessanteren Beschäftigungen zu: dem Handlesen. Vor allem bei Gigi Birofio (25) und seinen „süßen kleinen Babyhänden“ sah sie eine rosige, wenn auch finanziell herausfordernde Zukunft voraus. Auch Georgina Fleur blieb nicht verschont. Kader prophezeite ihr einen baldigen internationalen Geschäftsmann, der sie „auf Händen tragen“ würde.

Die dramatische Nominierungsrunde

Doch die entspannte Atmosphäre sollte nicht lange währen. Elena Miras kehrte mit einem aufwühlenden Brief aus dem Dschungel-Telefon zurück, der alle verbliebenen Teilnehmer aufschreckte: Sie mussten einen Mitbewerber für den Rauswurf nominieren. Wenn keiner eine Stimme abgibt, bleibt natürlich jeder im Camp. Aber die Spannung wuchs, und letztlich musste Eric Stehfest (35) das Camp verlassen. Gelassen nahm Eric die Nachricht auf und kommentierte: „Alles gut. Konnte ich mir schon denken“.

Am nächsten Morgen verließ Eric das Camp mit erhobenem Haupt, überzeugt davon, in den Prüfungen alles gegeben zu haben. Eine letzte Aufgabe blieb ihm jedoch noch: Er sollte zwei der fünf verbleibenden Frauen für die nächste Prüfung auswählen. Mit einem sardonischen Lächeln entschied er sich für die Rivalinnen Elena und Georgina.

Die gruselige „Ladys Night“-Prüfung

In der Prüfung „Alles was quält“ mussten Elena und Georgina in grabartige Gruben steigen, um zahlreiche Zahlenschlösser zu knacken. Der Prüfungsort war voller furchterregende Tiere, die die Rivalinnen zusätzlich herausfordern sollten. Doch bevor die Prüfung richtig beginnen konnte, brach Elena sie in Tränen aufgelöst ab, wodurch die gesamte Prüfung vorzeitig beendet wurde. Trotz dieser Niederlage zeigte Georgina wahre Größe und tröstete ihre Kontrahentin.

Abschließende Worte von Elena Miras

Im anschließenden Interview sprach Elena Miras von ihrer Enttäuschung und betonte, wie stolz sie auf sich sei. Die Rivalität mit Georgina blieb bestehen, aber in einem seltenen Moment der Solidarität hatte Georgina ihr wahres Herz gezeigt, und das Camp um eine unvergessliche Episode reicher gemacht.