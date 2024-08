Schock an Tag 13 im Dschungel: Legende Legat muss gehen

Eine dramatische Wendung erwartete die verbleibenden Teilnehmer von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Die neueste Folge, eine der letzten vor dem großen Finale, brachte den unerwarteten Abschied einer wahren Dschungel-Legende mit sich. Tränen flossen, als die ausgeschiedene Person ihr Camp verließ, vor allem, da sie sich bis zuletzt siegessicher wähnte.

Triumph und Taktik: Thorsten Legat legt los

Zu Beginn der Episode kehrt Thorsten Legat, 55, mit der frohen Kunde von acht gewonnenen Sternen ins Camp zurück. Doch nicht nur das: „Und das andere darf ich nicht sagen“, ließ er seine Mitstreiter wissen. Mit dieser kryptischen Botschaft schürte er bewusst Verwirrung und Missmut. „Ich hab ein bisschen Verunsicherung rein gebracht, weil ich es wollte“, erklärte der ehemalige Fußballprofi. „Ich wollte ihnen allen mal einen Denkzettel verpassen, damit sie darüber nachdenken, was passieren kann.“ Es wird klar: Thorsten hat keineswegs vor, Freundschaften zu knüpfen, sondern strebt nach dem Sieg. Offen und ehrlich gesteht er: „Ich bin einfach ein Taktiker, und dazu stehe ich auch.“

Friedliche Stunden vor dem großen Duell

Die Bewohner wissen: An diesem Tag wird jemand gehen müssen. Kader Loth, 51, wünscht sich von ihren Mitstreitern ein friedliches Zusammensein, sollte jemand das Camp verlassen müssen. Ihre Hoffnung auf harmonische Stunden scheint jedoch erfüllbar, besonders durch die erfolgreiche Schatzsuche, die Kader zusammen mit Danni Büchner, 46, bestreitet.

„Es gibt keine Männer mehr da draußen!“

Während Kader und Danni sich auf Schatzsuche begeben, entbrennt am Lagerfeuer eine Debatte über Geschlechterrollen, Emanzipation und alleinerziehende Mütter. Vor allem Mola Adebisi, 51, scheint sich dabei in heikle Aussagen zu verstricken, was Elena Miras, 32, zu einem emotionalen Ausbruch bewegt. Sie berichtet von den Herausforderungen, alleinerziehend zu sein, und der Bedeutung ihres aktuellen Partners für ihre Tochter: „Es gibt keine Männer mehr da draußen!“ Besonders rührend ist auch die Situation von Georgina Fleur, die für ihre Tochter Mutter und Vater gleichzeitig sein muss.

Sieg und Überraschung

Nach der Schatzsuche kehren Kader und Danni mit einer schweren Kiste zurück ins Camp. Mit vereinten Kräften und der richtigen Antwort auf die Frage, wer der erste Dschungelkönig war (Costa Cordalis), gewinnen sie Chips-Tüten, die für Begeisterung sorgen. Gestärkt blickt Thorsten Legat der nächsten Dschungelprüfung entgegen: „Ich ziehe hier nicht ins Camp, um Freunde zu finden, sondern um die Kohle zu holen.“

Die Prüfung „Der Schlimming-Pool“

Bei der Prüfung „Der Schlimming-Pool“ treten Thorsten und Gigi Birofio, 25, gegen Erik Stehfest, 35, und Mola an. Die Aufgabe: Neun Sterne in zwei identischen, zunehmend mit Wasser gefüllten Pools zu sichern. Begleitet werden sie dabei von Netzpythons, Fröschen, Welsen und Krabben. Trotz des Favoritenstatus von Thorsten und Gigi, erweisen sich Erik und Mola als die schnelleren und schärferen Konkurrenten, die schlussendlich alle neun Sterne einsammeln.

Der unerwartete Abschied

Sonja Zietlow, 56, kündigt an: Für einen der Verlierer ist das Dschungelabenteuer hier beendet. Erik und Mola entscheiden, dass Thorsten gehen muss, mit der Begründung, dass er der stärkste Gegner sei. Thorsten verabschiedet sich mit Tränen in den Augen und findet dennoch versöhnliche Worte: „Ich habe eins gelernt: anständig zu verlieren. Wut und Hass sind schlechte Ratgeber. Dem Sieger, der die Krone holt, gönne ich es von ganzem Herzen.“

Erik und Mola fragen sich auf dem Rückweg ins Lager, wie diese unerwartete Entscheidung die Dynamik in den verbleibenden Tagen im Dschungelcamp beeinflussen wird.