Nicht zum Abwischen: Dafür sind Servietten in Eissalons wirklich

Mit dem bevorstehenden Ende des Sommers bleiben uns die heißen Temperaturen auch im Herbst noch erhalten. Für viele bedeutet dies, dass sie ihre letzten Besuche in den Eissalons planen, bevor diese in die Winterpause gehen. Ein gemütlicher Nachmittag mit einem großen Eis in der Hand ist dabei der perfekte Genuss. Doch eines kann diesen Genuss schnell trüben: Das Eis schmilzt häufig schneller, als man es essen kann, besonders in der warmen Sonne.

In solchen Momenten könnten die dünnen Papierservietten aus den Eisdielen wie eine Enttäuschung wirken. Häufig erscheinen sie als zu dünn und wenig saugfähig, um das Geschmolzene aufzufangen. Tatsächlich haben diese Servietten jedoch einen anderen Zweck, der den meisten nicht bekannt ist.

Der Hauptgrund für die Verwendung der dünnen Servietten ist ihre Funktion als sogenanntes Klapperdeckchen. Ohne diese würden das Geschirr und der Becher beim Servieren auf dem Tablett oder dem Tisch unangenehm klappern. Die Papiertücher dämpfen dieses Geräusch effektiv. Zudem sorgen sie dafür, dass der Tisch sauber bleibt, wenn geschmolzenes Eis aus dem Becher tropft.

Eine weitere praktische Anwendung der Servietten zeigt sich im Umgang der Eisverkäufer mit den Waffeln. Um hygienische Standards zu wahren, reichen sie den Kunden das Eis, ohne die Waffel direkt zu berühren, indem sie ein Papiertuch als Zwischenlage benutzen. Dies verhindert eine direkte Berührung und erhöht die Hygiene beim Servieren.

Vorteile der Servietten

Im Vergleich zu herkömmlichen saugfähigen Servietten bieten die dünnen Papiertücher weitere Vorteile. Dickere, saugfähige Servietten neigen dazu, sich sofort mit der Feuchtigkeit vollzusaugen und am Stanizel festzukleben – etwas, das bei den dünneren Servietten nicht der Fall ist. Zudem profitieren Eissalonbesitzer von der Möglichkeit, die Servietten als Werbemittel zu nutzen. Viele dieser dünnen Papiertücher sind mit dem Logo oder Namen des Eissalons bedruckt, was als subtile Form der Werbung dient.