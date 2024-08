Tag 9 bei Gigi Birofio: „Zu schön zum Arbeiten!“

Im Camp sehnen sich Gigi Birofio und seine Mitstreiter nach köstlichen Delikatessen, während die Bohnen-Überdosis ihre Spuren hinterlässt. Doch eines steht für Gigi fest: Zum Big Boss ist er nicht geboren. Indes gerät Giulia Siegel in immer mehr Konfrontationen.

Gigi Birofio träumt von Fleischkäse und Sushi

Die Legenden haben kulinarische Träume. Gigi Birofio träumt lautstark von fülligen Fleischkäse-Semmeln, während Mitcamper Mola Adebisi betont, er würde so gut wie alles für ein paar Stücke Sushi tun. Inmitten dieser kulinarischen Fantasien glitzert die Sehnsucht nach heimischen Leckerbissen, die weit entfernt scheinen. Gigi sitzt gedanklich wieder an Mutters Küchentisch.

Während die Dschungelbewohner ihren Hunger stillen wollen, bleibt Sarah Knappik optimistisch: „Wir versuchen hier wirklich, das Beste aus der Bohne herauszuholen: Knusprig, matschig, als Bohnenfrikadelle.“ Doch der Geschmack lässt zu Wünschen übrig, wie die Reaktionen von Elena Miras und Thorsten Legat zeigen.

FOTO: RTL

Kaders und Gigis Gelüste

Während Kader Loth von Döner träumt und ihr Leid über den Zerfall ihres Körpers klagt, driftet Gigi Birofio in Halluzinationen ab. Er sieht überall Essen und verletzt sich schließlich an Bäumen und Höhlendecken. Elena Miras erkennt die Notwendigkeit einer Struktur und macht Gigi zum Teamchef.

FOTO: RTL

FOTO: RTL

Nur noch Dating-Formate!

Dies Position belastet ihn jedoch und stürzt ihn in Selbstzweifel: „Ich will kein Kapitän sein. Da muss man planen und machen und planen und … planen,“ und beschließt schließlich: „Wieso muss ich soviel machen? Ich bin zu hübsch zum Arbeiten, Alter! Wofür ist man denn Reality-Darsteller geworden? Um nicht zu arbeiten! Nur noch Dating-Formate in meinem Leben!“ Unter all dem Stress gerät er in selbstreflektierende Gedanken und entschuldigt sich ehrlich für frühere Verfehlungen.

FOTO: RTL

Philosophische Momente bei Gigi

Gigi, von seiner Rolle überfordert, spricht Klartext: „Ich bin zu hübsch, um zu arbeiten! Wofür ist man denn Reality-Darsteller geworden?“ Doch unter all dem Stress kommt er zum Nachdenken über sein Leben und entschuldigt sich ehrlich für frühere Verfehlungen.

FOTO: RTL

Daniela Büchner und die Last des Ruhmes

Danni Büchner äußert ihre Frustration: „Dieser Job macht uns doch mental Balla Balla.“ Sie teilt offen ihre Erfahrungen von Depressionen und den emotionalen Herausforderungen des Dschungellebens, während sie mit Sarah Knappik am Lagerfeuer sitzt.n“Die Leute sagen ‚Geh‘ doch arbeiten, aber dieser Job macht uns doch mental erst mal Balla Balla“, stellt sie im Gespräch mit Sarah Knappik fest. „Klar, wir kriegen viel Geld, aber wir opfern auch viel.“

FOTO: RTL

Giulia vergleicht Sarah mit einem „Stasi-Mann„

Während Sarah Knappik und Giulia Siegel in einem fortwährenden Diskurs über respektvolle Kommunikation und unglücklichen Vergleichen gefangen sind, scheint eine Lösung in weiter Ferne zu liegen. „Okay, dann sag mir, wann du fertig bist,“ ist eine von Giulias harschen Antworten auf Sarahs Kommunikationsversuche. Sarah zieht klare Grenzen und verteidigt ihre Position standhaft, resümiert jedoch: „Giulia könnte vom Alter her noch meine Mutter sein. Aber sie kann nicht mal sagen, es tut mir leid. Da ziehe ich jetzt auch meine Grenze“

FOTO: RTL

Zu guter Letzt: Die strapaziöse Dschungelprüfung

Auch die Dschungelprüfung „Spiele-Parafies“ bringt Elena und Sarah an ihre Grenzen. Elena Miras verwechselt afrikanische Länder und Disney-Charaktere. Auf die Frage nach vier afrikanischen Ländern antwortet Elena: „Mambia, Tansania, Bridgeton-irgendsowas? Mann, ich weiß es nicht!“ Dies resultiert in einer Nulldiät für das Abendessen, sehr zur Unzufriedenheit ihrer hungrigen Mitbewohner.

FOTO: RTL

Kader Loth fasst die temporäre Existenz nüchtern zusammen

Zum Abschluss sinniert Kader Loth: „Alle, die hier sind, sind in 100 Jahren tot. Auch die Kameraleute!“ Ein nachdenklicher Abschluss an Tag 9 im Dschungelcamp, wo Fleischkäse und bessere Zeiten eine ferne Erinnerung bleiben.

FOTO: RTL