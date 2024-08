Kampf der Legenden Tag 6: Die Saga geht weiter

Nachdem Gigo Birofio bei einem Spiel gut abgeräumt hatte, prustete Thorsten Legat seinen (in Relation kleinen) Erfolg am Tag darauf auf, als wäre es eine Neuauskopplung der Marvel-Verfilmungen. Ein Held der aktuellen Folge ist Mola Adebisi, der erneut mit Vernunft glänzen konnte. Dabei gibt es wie in natürlich jeder guten Geschichte auch einen Tages-Bösewicht: Winfried Glatzeder.

Nach „der legendären Stunde danach“ bei RTL+ (Empfehlung der Redaktion für die Super-Fans) von Tag 5 als Prolog kommt der Hauptgang: Tag 6. Thorsten Legat konnte mit Mitspielerin Elena Miras zwar Punkte erzielen, sprach aber in der Nacherzählung gegenüber der gesamten Gruppe im Vergleich eher von der Erlegung von Godzilla. Wie auch immer, wir lieben ihn! Und ja, Thorsten ist stark.

Sadistisches Gedankengut

Und es fängt schon gut an mit Worten, die, wenn man sie ganz langsam sacken lässt, physische Reaktionen hervorrufen können. „Ich liebe es, Menschen leiden zu sehen,“ zitiert Giulia Siegel ihren Mitcamper Winfried beim fröhlichen Plausch/Tratsch beim Lagerfeuer mit Georgina Fleur. Ihr verrät sie, dass Winfried ihr gestanden habe, seine Frau und seine Enkelkinder gerne gequält zu haben.

Hermès-Taschen zum Abendessen

Am Tag nachdem ein großer Teil der Gruppe, laut Giulia Siegel genüsslich „Hermes-Taschen“ verspeiste, begab sich Mola Adebisi gemeinsam mit Giulia Siegel auf die Essensjagd. Bei einem besonders gewagten Spiel konnten die Beiden laut Jan „mehr Sterne als Thorsten erzielen, nämlich sechs. „Für jeden eine halbe Portion,“ freute sich Giulia verständlich halbherzig über den Erfolg. Während der Wartezeit überraschte Georgina Fleur mit offenen Einblicken in ihr Privatleben. Laut Sarah Knappik sei Georginas Beziehung zu ihrer Mutter „toxisch“.

Die Regels sind nicht für alle die Regels

Tag 6 und Giulia macht immer weiter. Trotz allem Verständnis, kann man für jemanden, der wiederholt aufgefordert und gebeten wird, Regeln missachtet und diese bricht, kaum schöne Worte finden. Wenn diese Person weiß, dass die ganze Herde, in der sie sich aufhält, bestraft wird und infolgedessen dann selbst sagt, dass man durch diese Konsequenz selbst nicht viel verloren hat. Dann, ja dann kann man keine schönen Worte finden. In genau letzterem ist besagte Person jedoch meisterhaft unterwegs. Da ist eine Juristin verloren gegangen. Perlen vor die Säue.

Liebes-Geflüster und feuriges ve(o)rspieltes Bodenturnen

Anderes ist glücklicherweise aber auch noch passiert. Dampf raus, Frust aus. So sprühen zwischen der rassigen Elena Miras und dem feurigen Gigi Birofio immer mehr die Funken. Dass die Beiden von Beginn an auf einer Wellenlänge waren, ist klar, doch nun wird es auch körperlich. Nachdem Gigi versucht hatte seine letzte, in Elenas Verteidigung befindliche, Zigarette zu erobern kam es zu einem heftigen Bodenkampf. Das Gerangel war gewaltfrei und hatte einen auffälligen Vorspiel-Charakter. Ob hier letztendlich mehr passiert oder nicht, wollen wir an dieser Stelle betonen, bleibt natürlich in Ordnung und Privatsache. Interessant mit anzusehen, ist es alle mal.

Gefühlsausbrüche im Schichtwechsel

Thosten Legat sollte seine Offenbarungen besser takten. „Der will von uns nichts wissen,“ beweint er seinen Sohn, zu dem seit zwei Monaten eine Kontaktsperre besteht. Es ist traurig, ja. Bei aller Einsicht und dem Bau einer Plattform für psychische Gesundheit und familiäre Probleme bei Männern, was zuviel ist, ist zuviel. Die Berater hatten es wohl mehr als gut gemeint oder Thorsten hat eine sentimentale Phase, der Ursprung ist hierbei irrelevant. Wir plädieren im Team an die Cutter, uns zumindest in den nächsten ein, zwei Folgen zu verschonen! Thorsten, immer weiter so, wir lieben dich!

Kader und Hanka in Gesprächstherapie

Kader Loth gestand die operative Entfernung ihrer Gebärmutter nach der Diagnose Endometriose. „Du kommst als Frau rein und als Zombie wieder raus,“ erklärte sie die daraufhin künstlich eingeleiteten und verfrühten Wechseljahre. Dadurch haben sich ihre Panikattacken verstärkt, erzählt sie Hanka Rackwitz im persönlichen Gespräch. Laut Kaders Erfahrungen mit Experten, seien ihre Krankheiten weit verbreitet. Gut überstanden habe sie sie jedenfalls.

Auf die nächste Folge! Cheers!