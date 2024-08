14-Jähriger baut Unfall: Jugo-Vater will ihn ins Ausland schicken

Zunächst schien es ein gewöhnlicher Mittwochmorgen zu sein, doch das änderte sich schnell. Ein 14-jähriger Junge sorgte in Wien für eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Alles begann, als der Teenager in einem gestohlenen schwarzen VW Golf durch mehrere Wiener Bezirke raste, verfolgt von der Polizei und seinem eigenen Vater, der vom Balkan stammt.Gegen 9 Uhr endete die Jagd abrupt, als die Beamten den jungen Fahrer schließlich stoppen konnten. Der Schock bei den Eltern sitzt jedoch immer noch tief.

Voller Sorge erzählte der Vater von dem schwierigen Verhalten seines Sohnes, das seit einiger Zeit ihren Alltag bestimmt. Am frühen Mittwoch stand der Jugendliche überraschend vor der Haustür seiner Eltern, nach mehreren Tagen Abwesenheit. Während der Vater auf dem Weg zur Arbeit war, legte sich der Junge scheinbar schlafen. Doch anstatt zu ruhen, verließ er das Haus mit den Worten: „Ich geh‘ bissl fahren und dann chillen.“ Die beunruhigte Mutter informierte umgehend den Vateer, der sofort zurückkehrte und den schlimmsten Verdacht hegte – sein Sohn hatte ein Auto gestohlen.

Wilde Fahrt

Der 14-Jährige verursachte mit dem gestohlenen VW Golf einen Unfall am Schüttauplatz im 22. Bezirk, indem er in einen Schanigarten krachte. Anstatt stehenzubleiben, setzte er seine Flucht fort. Zoran, der seinen Sohn in einem Lieferwagen verfolgte, versuchte verzweifelt, den Teenager zu stoppen. Schließlich rief er die Polizei zur Hilfe. In der Ludwig-von-Höhnel-Gasse, nahe dem Verteilerkreis, gelang es den Beamten, das gestohlene Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Der Jugendliche wurde umgehend festgenommen und auf eine Polizeiinspektion gebracht.

Diese dramatische Fahrt reiht sich in eine Serie von Delikten des jungen Burschen ein. Erst am Samstagabend wurde er zusammen mit drei weiteren Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren in einem weiteren gestohlenen Auto erwischt. Der 15-jährige Fahrer beschleunigte auf bis zu 140 km/h und rammte in der Raffineriestraße in der Donaustadt zwei Polizeifahrzeuge, bevor das Auto gestoppt werden konnte. Die Polizei fand im Wagen mehrere gestohlene Kennzeichen.

Eltern in Sorge

Die Serie krimineller Aktivitäten ihres Sohnes beunruhigt den Vater und seine Frau zutiefst. Seit zwei Jahren bereitet der Teenager seinen Eltern große Sorgen. Er ist kaum noch zu Hause und verbringt die meiste Zeit mit problematischen Freunden. Der Junge hat bereits mehrere Vorstrafen erhalten. Alle Versuche der Eltern, ihren Sohn aus diesem schlechten Umfeld herauszuholen, sind bislang gescheitert. Er sieht nur eine drastische Lösung: „Ich wollte mit ihm schon ins Ausland fahren, damit er endlich von dieser Jugendbande wegkommt“, sagte der Vater.