Dschungel-Beichte: Thorsten Legat verprügelt Mann mit bleibenden Schäden

Der Dschungel bringt die Wahrheit ans Licht. Auch der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat (55) erlebte das. Am vierten Tag im Sommer-Dschungelcamp erzählte er seine bewegende Lebensgeschichte und erklärte, warum er seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr trinkt.

Was mit einer entspannten Frage der Mitcamperin Georgina Fleur (34) nach seinem Lieblingscocktail begann, entwickelte sich schnell zu einem ernsthaften Gesprächsthema. Legats Antwort: „Mein Cocktail ist Wasser. Ich trinke nichts.“ Im Dschungeltelefon wurde dann schnell klar, warum das Thema Alkohol für ihn alles andere als spaßig ist.

Im Gespräch erklärt Legat seine Einstellung zu Alkohol: „Für mich ist Alkohol ein Giftstoff. Du schüttest dir etwas in deinen Körper, das deinen Körper verändert.“ Diese Sichtweise vertritt er seit über 20 Jahren und hat seitdem keinen Tropfen mehr angerührt.

Erlebnis, das alles veränderte

In einer emotionalen Schilderung berichtet Legat von dem Tag, der sein Leben veränderte: „Ich bin nach Hause gelaufen, weil ich getrunken hatte. Das war aber noch zu meiner goldenen Zeit, vor über 20 Jahren. Dann sind fünf, sechs Typen auf mich zugekommen. Ich wusste, dass sie Ärger wollten.“ Mit schwerem Herzen spricht er weiter: „Ich habe einen so schwer verletzt – aus Notwehr. Er bedrohte mich mit einem Messer.“ Diese schicksalhafte Nacht führte dazu, dass Legat seine Einstellung zum Alkohol radikal änderte.

Der Angreifer erlitt bei der Auseinandersetzung so schwere Verletzungen, dass er bleibende Bewegungseinschränkungen davontrug. Legat betonte, dass er lediglich in Selbstverteidigung gehandelt habe, und sagte: „Ich habe mich eigentlich nur verteidigt, sonst wäre ich ja gar nicht hier.“

Lesen Sie auch: Eskalation im Dschungelcamp: Jetzt muss auch RTL eingreifen!In der Jubiläumsausgabe des Dschungelcamps kommt es zu erhitzten Konflikten und zahlreichen Regelverstößen.

Eskalation im Dschungelcamp: Jetzt muss auch RTL eingreifen!In der Jubiläumsausgabe des Dschungelcamps kommt es zu erhitzten Konflikten und zahlreichen Regelverstößen. "Nicht erwünscht": Strache im Volksgarten Wien abgewiesenUnter den Gästen im Volksgarten sollte auch der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sein. Doch sein Abend nahm eine Wendung.

"Nicht erwünscht": Strache im Volksgarten Wien abgewiesenUnter den Gästen im Volksgarten sollte auch der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sein. Doch sein Abend nahm eine Wendung. Heißer August: Jetzt kommt Mega-HitzewelleDer Sommer 2024 könnte als der heißeste in über 250 Jahren Messgeschichte in Österreich eingehen. Neue Hitzewelle in Sicht.

Ein Leben ohne Alkohol

Heute ist Thorsten Legat überzeugt: „Ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Wenn ich ausgehe, trinke ich Wasser und amüsiere mich genauso. Und das Beste: Ich wache am nächsten Morgen mit einem klaren Kopf auf.“