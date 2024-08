Star Wars-Serie „The Acolyte“ abgesetzt

Überraschend kommt das Ende nicht: Lucasfilm hat die Entscheidung getroffen, die Serie „The Acolyte“ aus dem „Star Wars“-Universum nach nur einer Staffel zu beenden. Dies erfolgte nur einen Monat nach dem Finale der ersten Staffel bei dem Streaming-Dienst Disney+, wie das amerikanische Branchenmagazin „Deadline“ unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet.

Enttäuschende Zuschauerzahlen

Laut „Deadline“ überrascht die Absetzung kaum, da die Zuschauerresonanz hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Disney+ veröffentlichte keine offiziellen Zahlen; Streamingdienste präsentieren üblicherweise nur im Erfolgsfall Statistiken. Jedoch lieferte das US-Unternehmen Nielsen, das auch TV-Quoten ermittelt, etwas Klarheit: Innerhalb der ersten Woche nach der Ausstrahlung der letzten Folge wurde diese 335 Millionen Minuten lang gestreamt. Dies ist laut Nielsen das schwächste Finale einer „Star Wars“-Serie auf Disney+.

FOTO: EPA-EFE/Hannibal Hanschke

Ein starker Start, gefolgt von Einbußen

Dabei begann „The Acolyte“ vielversprechend. Laut Nielsen wurde die erste Doppelfolge am 4. Juni 2024 bei ihrem Debüt 4,8 Millionen Mal angesehen – das beste Debüt einer Disney+-Serie im laufenden Jahr. Doch schon bald verlor die Serie an Zuschauerinteresse.

Während „The Acolyte“ von Kritikern überwiegend positive Bewertungen erhielt, blieb die Serie innerhalb der „Star Wars“-Fangemeinde umstritten. Viele Fans empfinden, dass die Serie sich zu weit vom offiziellen Kanon entferne und kritisierten den diversen Cast als zu „woke“.

Kontroversen um die Hauptdarstellerin

Die Hauptfigur wird von Amandla Stenberg, 25, gespielt, die sich als non-binär identifiziert. Stenberg gab an, im Zuge ihrer Rolle rassistischen Kommentaren ausgesetzt gewesen zu sein. In „The Acolyte“ spielt sie die junge Osha, die gemeinsam mit dem erfahrenen Jedi-Meister Sol, dargestellt vom „Squid Game“-Star Lee Jung-jae, 51, eine Mordserie an Jedis untersucht. Weitere namhafte Cast-Mitglieder sind Charlie Barnett (36, „Chicago Fire“) und Carrie-Anne Moss, 56, bekannt aus „Matrix“.