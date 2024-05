Netflix zahlt österreichischen Nutzern teilweise ihre Abo-Gebühren zurück

Netflix-Kundinnen und Kunden in Österreich haben Grund zur Freude: Eine Rückzahlung winkt. Nach dem Abschluss eines Einigungsverfahrens mit der Arbeiterkammer könnten sich viele derzeitige und ehemalige Nutzerinnen und Nutzer des populären Streamingdienstes über eine Rückerstattung in Höhe von 20 bis 30 Euro freuen.

Details zum Vergleich

Die offizielle Hilfeseite von Netflix enthüllt, dass diese Rückerstattung auf einer Übereinkunft zwischen Netflix International B.V. und der österreichischen Bundesarbeitskammer basiert. Allerdings, wie die FAQ-Seite der Rückerstattungswebseite klarstellt, sind nicht alle Mitglieder zur Rückzahlung berechtigt. Eine klare Botschaft für diejenigen, die keine entsprechende E-Mail erhalten haben: Sie zählen möglicherweise nicht zum Kreis der Anspruchsberechtigten. Denn eine von Netflix aktuell versandte E-Mail enthält für die Betroffenen einen Code, mit dem sie die Rückerstattung auf einer speziellen Webseite einfordern können.

Hintergrund der Rückerstattung

Die Ursache der Einigung und der darauffolgenden Rückerstattungen liegt in der Erhöhung der Abonnementpreise, die Netflix in den Jahren 2019 und 2020 vorgenommen hatte. Somit ist ein aktives Netflix-Abonnement in diesem Zeitraum eine Voraussetzung, um die Rückerstattung beanspruchen zu können.

Reaktionen und Empfehlungen

Erstmals aufgekommen ist das Thema durch eine Klage der Arbeiterkammer Oberösterreich. Bisher gibt es von Netflix hauptsächlich Rückmeldungen via Twitter zu diesem Sachverhalt. Gemäß den FAQs der Rückerstattungsaktion, haben Nutzerinnen und Nutzer Zeit bis zum 14. August 2024, um ihre Forderungen geltend zu machen. Doch es könnte ratsam sein, mit der Geltendmachung noch zu warten, bis detailliertere Kommentare von der Arbeiterkammer vorliegen. Wer nämlich auf einen Vergleich eingeht, verzichtet unter Umständen auf weitere Ansprüche, die möglicherweise bestehen könnten.