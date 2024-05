Biographie: Jelena Karleusa soll für Netflix drehen

Die bekannte Sängerin Jelena Karleusa hat kürzlich in einem Interview überraschende Einblicke in ihr Leben und ihre zukünftigen Pläne gewährt. Sie enthüllte, dass sie mit dem Streaming-Riesen Netflix über ein Filmprojekt verhandelt, in dem sie sich selbst spielen wird. Diese Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele den christlichen Feiertag feiern, und bietet einen Einblick, wie Stars diesen besonderen Tag begehen.

Karleusa verriet, dass sie sich in der Endphase der Gespräche mit Netflix befindet. Sie und ein namhafter Schauspieler aus ihrer Heimat stehen im Mittelpunkt eines Films, der ihr Leben und ihre Karriere beleuchten wird. „Ich werde mich selbst spielen“, sagte sie in dem Gespräch. Fans und Kritiker dürften gleichermaßen gespannt sein, wie die bunte Figur des Balkan-Pop auf der großen digitalen Bühne dargestellt wird.

Neue Sicht auf Glauben & Familie

Neben ihren beruflichen Ambitionen sprach die Sängerin auch über persönliche Entwicklungen. Jelena Karleusa erklärte, dass sie sich nicht mehr als Atheistin bezeichnen würde. Vielmehr lebe sie nach den Grundsätzen aller Glaubensrichtungen und betonte, dies sei das wesentliche Element eines jeden Glaubens. Diese Aussage mag für viele überraschend sein, scheint jedoch ihrer aktuellen Lebensphilosophie zu entsprechen.

Gemeinsame Momente trotz Gerüchte

Einen weiteren intimen Einblick gab sie in ihre Familienverhältnisse. Trotz vieler Spekulationen über ihr Privatleben bestätigte Karleusa, dass sie den Feiertag mit ihrem Ehemann Dusko sowie ihren Kindern in ihrem gemeinsamen Haus verbracht hat. Dieses Bekenntnis zu familienorientierten Werten zeigt eine andere Seite der Pop-Ikone, die oft für ihre extravagante Online-Präsenz bekannt ist.