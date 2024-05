BBQ-Killer verkaufte seine Opfer als Grillfleisch

Ein entsetzliches Kapitel der Kriminalgeschichte wurde mit dem Tod von Joseph Roy Metheny, bekannt als der „BBQ-Killer“, im August 2017 abgeschlossen. Die grausamen Taten des Mannes, der in den 1990ern in Baltimore seine Opfer zu Grillfleisch verarbeitete und an nichtsahnende Passanten verkaufte, sind kaum zu übertreffen. Die Geschehnisse um diesen Serienmörder, seine Geständnisse und sein Ende im Gefängnis zeichnen ein Bild unermesslichen Grauens.

Die schreckliche Reise von Metheny begann, als sich sein Leben nach dem Weggang seiner drogenabhängigen Frau mit dem gemeinsamen Sohn dramatisch veränderte. In der Folge eskalierten seine Taten zu einem Doppelmord an Obdachlosen. Die Justiz konnte ihm jedoch aufgrund fehlender Beweise nichts nachweisen. Sein Schicksal besiegelte Metheny schließlich selbst, als er gestand, Cathy Ann Magaziner im Jahr 1994 ermordet zu haben, was ihn ins Gefängnis brachte. Ihre sterblichen Überreste wurden Jahre später gefunden, enthauptet und verscharrt. Auch der Mord an Kathy Spicer konnte Metheny zweifelsfrei angelastet werden.

Grausiges Geständnis

Metheny bat um die Todesstrafe für seine unfassbaren Verbrechen, doch sie wurde in eine doppelte lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Im Gerichtssaal zeigte er keinerlei Anzeichen von Reue und beschrieb mit kalten Worten die von ihm ausgeübte Macht und seine Freude an den Morden: „Ich habe keine Entschuldigung für das, was ich getan habe – außer, dass ich es gerne getan habe“, sagte Metheny. Er versicherte, dass von ihm nie die Worte „es tut mir leid“ zu hören sein würden, denn das wäre eine Lüge.

abscheuliche Details

Während seiner Haft kamen noch abscheulichere Details ans Licht. Metheny äußerte, dass er nicht nur Menschenleben ausgelöscht, sondern seine Opfer auch zu „Roastbeef- und Schweinefleisch-Sandwiches“ verarbeitet habe. Er betonte, menschliches Fleisch sei Schweinefleisch sehr ähnlich, und niemand würde den Unterschied schmecken.

Joseph Roy Metheny wurde am 5. August 2017 tot in seiner Zelle aufgefunden. Mit ihm endete das dunkle Kapitel eines Serienmörders, der durch seine Taten und das Fehlen jeglicher Reue in bleibender Erinnerung bleiben wird. Die Tragödie der Opfer und das Entsetzen der Gemeinschaft fordern uns auf, wachsam zu sein und diejenigen zu schützen, die am stärksten gefährdet sind.