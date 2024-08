Chaos an Tag 11 im Dschungelcamp: Sterne, Streit und Tränen

Ein Blick in die täglichen Auseinandersetzungen des Dschungelcamps zeigt, wie angespannt die Situation unter den Kandidaten ist. Nach einer zwar erfolgreichen, aber dennoch kontroversen Dschungelprüfung brach unter den Teilnehmern Georgina, Kader und Sarah das Chaos aus.

Eskalation um Sterne

In der Prüfung sammelten die drei Camper immerhin fünf Sterne im „Laber-inth des Schreckens“, einem Irrgarten, der an Stephen Kings „Shining“ erinnert. Doch statt Zufriedenheit gab es heftigen Streit. Nachdem Georgina die Sterne eingesackt hatte, entbrannte eine Diskussion darüber, ob Kader nochmals antreten sollte – bis am Ende die Zeit ablief und das Trio die Fassung verlor.

FOTO: RTL

Nach der Prüfung kam es bei Georgina zu einem emotionalen Ausbruch. Sie schrie: „Nehmt die Sterne und fickt euch“. Tränen flossen und selbst im Camp herrschte Irritation. Dschungelcamp-Veteran Mola Adebisi versuchte zu besänftigen: „Jetzt essen wir erstmal!“.

FOTO: RTL

Absolute Mehrheit war gegen Giulia Siegel

An diesem Abend servierten Eric, Gigi und Thorsten das „leckerste Essen des Camps“: Impala-Filet mit Mandarinen zum Nachtisch. Der Versuch war erfolgreich, auch wenn die biologische Frage „Impala – ist das Fisch oder Affe?“ aufkam.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war das Voting um den Campverbleib. Giulias Schicksal wurde mit 7:1 Stimmen besiegelt, wobei nur Georgina für Gigis Auszug stimmte. Pikant dabei: Die Stimmen wurden nicht anonym abgegeben. Eric und Mola, die zuvor noch Giulias Seite hielten, drehten überraschend gegen sie. Mola gab als Grund sogar an, ihre Hustenanfälle seien bedenklich, sie solle ärztliche Hilfe suchen.

FOTO: RTL

Eine höllische Kündigungsfrist

Trotz ihres Abgangs musste Giulia den restlichen Tag und die Nacht im Camp verbringen, inklusive Feuerwache – eine Kündigungsfrist, die wie aus der Vorhölle schien. Die restlichen Camper machten deutlich, dass sie lieber getauscht hätten.

Eric und Sarah versuchten sich derweil an einem peinlichen Rap, während Thorsten seine außergewöhnlichen Füße in Szene setzte. Der feingeistige Gigant, bereitete sich darüber hinaus seelisch und körperlich auf die nächste Dschungelprüfung vor, von der möglicherweise keine Rückkehr zu erwarten ist, wie die Moderatoren andeuteten.

FOTO: RTL

Kader Loth, die bereits an ihre posthume Karriere denkt, hat den Wunsch, eines Tages im Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett zu stehen. Doch bis dahin gilt das Motto von Mola Adebisi: „Jetzt essen wir erstmal!“.