Schwere Krankheit: Außenminister Schallenberg im Krankenhaus!

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg ist aufgrund einer schweren Erkrankung derzeit außer Gefecht gesetzt. Der 55-Jährige wird seit Samstag wegen einer Lungenentzündung stationär im Krankenhaus behandelt, wie eine Sprecherin bestätigte. Infolgedessen wurden alle seine Termine und Reisen, die für diese Woche angesetzt waren, abgesagt.

Vom Außenministerium hieß es: „Es geht ihm gut, und er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal ausdrücklich für die hervorragende Versorgung.“ Diese positive Nachricht gibt Anlass zur Hoffnung, dass Schallenberg bald wieder seine Aufgaben wahrnehmen kann.

Verpasste wichtige Treffen

Aufgrund seines Krankenhausaufenthalts muss Schallenberg zahlreiche bedeutende politische Termine absagen. Am Montag und Dienstag sollte er beim Europäischen Forum Alpbach auftreten und Gespräche mit seinen Amtskollegen aus Kroatien, Gordan Grlić Radman, und Rumänien, Luminița Odobescu, führen. Auch die Teilnahme am informellen EU-Außenministerrat in Brüssel am Donnerstag sowie am GLOBSEC-Forum in Prag am Wochenende musste gestrichen werden.

Wie lange Alexander Schallenberg noch im Krankenhaus bleiben und keine Termine wahrnehmen kann, ist derzeit unklar. Bisher gibt es keine weiteren Details zu seiner Genesung oder zur möglichen Rückkehr in den Dienst.