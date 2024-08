Nikola Jokic verschenkt Rolex-Uhren an seine Teamkollegen!

Nikola Jokic, Serbiens Basketballstar und wertvollster Spieler der NBA, hat seine Teamkollegen für ihren gemeinsamen Erfolg bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris auf besondere Weise belohnt. Jeder Spieler, der zusammen mit Jokic die Bronzemedaille gewonnen hat, erhielt von ihm eine Rolex-Uhr im Wert von etwa 32.500 Dollar.

Insgesamt handelte es sich um 11 Teammitglieder, sodass die Gesamtkosten für Jokic beeindruckende 357.500 Dollar betrugen. Die Uhren tragen die Gravur „Jokara saigracima, Pariz 2024“ neben den Nachnamen der Spieler, was so viel bedeutet wie „Jokara an die Mitspieler, Paris 2024“.

Nikola Vucevic, Spieler der Chicago Bulls und Mitglied der montenegrinischen Nationalmannschaft, äußerte sich im Vorfeld der Olympischen Spiele optimistisch über die Chancen des serbischen Teams. Vucevic, der einer der wenigen war, die fest an Serbiens Erfolg glaubten, scheint mit seiner Prognose recht gehabt zu haben. In einem Interview mit Sportal erklärte er, was die „Adler“ (Orlovi) so besonders macht und warum sie seiner Meinung nach derzeit auf einem Höhenflug sind. Er glaubt sogar, dass in zukünftigen Begegnungen das US-Team vor Serbien zurückweichen könnte.

Nikola Jokic glänzt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in der virtuellen Welt. In der neuesten Version des beliebten Videospiels NBA 2K (Saison 2024/2025) wurde Jokic als der bestplatzierte Spieler eingestuft. Diese Anerkennung unterstreicht seine herausragende Position im internationalen Basketballsport.

Abschied von Goran Dragic

Der slowenische Basketballstar Goran Dragic verabschiedete sich mit einer spektakulären Zeremonie in Ljubljana vom aktiven Basketballsport. Zahlreiche Größen des Basketballs nahmen an der Veranstaltung teil und ehrten Dragic für seine bemerkenswerte Karriere.

Bogdan Bogdanovic, der beim Gewinn der Bronzemedaille in Paris eine zentrale Rolle spielte, genießt derzeit eine wohlverdiente Auszeit. In einem exklusiven Gespräch mit Sportal, unmittelbar nach dem Event in Stožice, bei dem Goran Dragic verabschiedet wurde, resümierte Bogdanovic die erfolgreichen Olympischen Spiele und blickte zugleich auf die kommende EuroBasket und die Herausforderungen, die Serbien dort erwarten.