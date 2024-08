Tag 10: Triumph für Georgina im Dschungelcamp

Georgina Fleur hat es sich im Dschungelcamp gemütlich gemacht – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Seit ihrer Ankunft verbringt sie die meiste Zeit schlafend und trägt nicht ohne Grund den Spitznamen „Schlaftablette“. Doch das Leben im südafrikanischen Dschungel bleibt nicht so ruhig.

Die Schatzsuche ruft

Am zehnten Tag im Dschungelcamp ist es mit der Ruhe vorbei. Georgina wird zur Schatzsuche mit Thorsten Legat ausgewählt. Ihre Mitcamper, besonders Sarah Knappik, sind besorgt, dass Georgina während der Aufgabe einschlafen könnte. Doch Georgina zeigt sich selbstbewusst und führt an, dass sie regelmäßig „Wer wird Millionär?“ schaut und dabei meist die Antworten kennt. Trotz kleinerer Wissenslücken – „Gazpacho“ statt Porthos und kein Wissen über Tolkin – schlägt sie sich gut und erspielt acht Sterne.

FOTO: RTL

Streit um das Stoppschild

Die Camper müssen anschließend eine simple Frage aus dem Straßenverkehr beantworten: Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Was folgt, ist eine skurrile Diskussion. Kader Loth besteht darauf, in Berlin ein sechseckiges Stoppschild gesehen zu haben, und Eric fragt, ob diese Schilder nicht auch rund sein könnten. Thorsten Legat, mit über 30 Jahren Fahrerfahrung, glaubt ebenfalls an sechs Ecken. Georgina bleibt jedoch klar und betont richtigerweise, dass ein Stoppschild acht Ecken hat. Ihre Argumentation überzeugt schließlich und als Belohnung gibt es Muffins.

FOTO: RTL

Kochen und Konflikte

Der Frieden währt nicht lange, denn das nächste Streitthema steht schon bereit: das Kochen. Elena Miras, zuständig für den Reis, wird von Giulia Siegel heftig kritisiert. Der Reis sei „triefend fettig“ und somit ungenießbar. Giulia kocht demonstrativ den Reis nach, während Elena ihre Wut offen zeigt und künftige Rache ankündigt. Georgina nennt Elena daraufhin einen „Terrorzwerg“, woraufhin Elena ihr empfiehlt, schlafen zu gehen. Der Konflikt eskaliert weiter, als Georgina beleidigende Kommentare über Elenas Herkunft und Intelligenz äußert.

FOTO: RTL

Prüfung und Konsequenzen

Gegen Ende des Tages müssen Giulia Siegel, Danni Büchner, Thorsten Legat, Gigi Birofio und Eric Stehfest eine unangenehme Essensprüfung bestehen. Dabei geht es hart zur Sache: Die Kandidaten müssen unter anderem Kudu-Hirn, fermentierte Melone und Kuh-Urin essen. Besonders Gigi hat mit einer Vogelspinne zu kämpfen, scheitert aber knapp. Giulia und Gigi holen keine Sterne, was bedeutet, dass einer von ihnen das Camp verlassen muss.

FOTO: RTL