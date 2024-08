Mutter spielt in 18+ Filme mit und eigener Sohn filmt sie (VIDEO)

Andressa Urach, ein bekanntes Model, das Inhalte auf einer Erwachsenen-Abonnement-Plattform veröffentlicht, sorgte erneut für Aufsehen in den sozialen Medien. Anlass war ein Auftritt mit ihrem 19-jährigen Sohn Artur auf dem spanischen Kanal „Programa Chupim“. Bereits im letzten Jahr wurde öffentlich, dass Artur hinter der Kamera steht und seiner Mutter bei der Produktion hilft – ein Umstand, der viele schockierte, da Artur Urachs leiblicher Sohn ist.

Im Rahmen eines jüngsten Interviews fragte einer der Moderatoren, wie Artur mit dieser ungewöhnlichen Situation umgeht. „Für mich ist es wirklich ein Job… gerade weil sie meine Mutter ist und mich nicht anzieht“, erklärte Artur. Er fügte hinzu, dass er manche Szenen als „ekelhaft“ empfinde, was seine Mutter Andressa mit einem Lachen bestätigte. Eine bestimmte Szene war besonders negativ aufgefallen, was sowohl von Artur als auch von Andressa bestätigt wurde. Sie beschrieb die gesamte Situation als amüsant.

Reaktionen der sozialen Medien

Die ungewöhnliche Arbeitsbeziehung zwischen Andressa und ihrem Sohn löste schnell heftige Reaktionen in den sozialen Medien aus. „Moment mal, lass mich das verstehen“, schrieb ein Nutzer. „Die Mutter spielt in Erwachsenenfilmen mit und ihr eigener Sohn filmt das? Was ist aus der Welt geworden?“ Weitere Nutzer bezeichneten die Situation als „ekelhaft“ und „schändlich“ und warfen der Gesellschaft vor, ihre Werte und Integrität verloren zu haben. Einige Nutzer kommentierten, dass der Wandel der Gesellschaft dazu geführt habe, dass eine solche Situation als normal betrachtet werde. „Moderne Erwachsenenfilme haben die Welt verändert, in der wir leben“, so ein weiterer Kommentar.

Arturs Perspektive

Diese negative Aufmerksamkeit ist für Andressa und Artur nicht neu. Schon seit 2023, als Artur seine Tätigkeit auf Instagram enthüllte, steht die Familie im Mittelpunkt der Kritik. Auf die Frage, ob er Inhalte seiner Mutter gefilmt habe, antwortete Artur damals: „Ja, ich bin nicht besonders gut darin, oder?“ Obwohl er betont, dass er sich für die Arbeit seiner Mutter nicht schämt, spricht er von einer Gelassenheit gegenüber ihrer Entscheidung.