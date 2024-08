Verkauf gestoppt: Billa ruft dieses Gebäck zurück!

Billa informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Der Lieferant Buiteman B.V. hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produkts mit MHD 24.06.2025 veranlasst.

Der Lieferant Buiteman B.V. hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produkts BILLA IMMER GUT KÄSEGEBÄCK MIT GOUDA TOMATE UND CHILI 90G mit Mindesthaltbarkeitsdatum 24.06.2025 veranlasst.

Grund für den vorsorglichen Rückruf ist, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen Produkten Metallfremdkörper befinden. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr der betroffenen Produkte abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde bei BILLA / BILLA PLUS / BILLA KAUFLEUTE / SUTTERLÜTY / ADEG aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Buiteman B.V. per Mail an consumerservice@buiteman.com

Die Firma Buiteman B.V. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.