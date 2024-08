KOSMO verlost 3×2 Tickets für Adi Sose in Wien

Markiert euch den 14. September in eurem Kalender, denn der Tresor Club im 10. Bezirk (Arthaberplatz 2) wird zur Bühne für einen unvergesslichen Abend mit dem sensationellen Adi Sose! KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Obwohl Adi Sose oft mit dem neuen Zdravko Colic verglichen wird, bringt er seinen ganz eigenen Charme und seine Energie auf die Bühne, ähnlich wie der bekannte Sergej Cetkovic. Freut euch auf ein Spektakel mit Liedern wie „Najljepsi cvijet“, „Zabranjena rijec“ und „Lele“, sowie vielen weiteren tollen Hits. Das Konzert findet am 14. September 2024 statt.

Konzertbeginn: Ab 23:00 Uhr im Tresor Club (Arthaberplatz 2, A-1100 Wien) – Seid pünktlich, denn Adi Sose wird euch über zwei Stunden lang mit seinen größten Hits und einigen der bekanntesten Songs vom Balkan verzaubern.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 3×2 Tickets für Adi Sose in Wien am 14. September 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.