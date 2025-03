Luka Doncic wechselte von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers. Der Trade sorgt für Aufsehen und spaltet nach wie vor die Meinungen.

Luka Doncic hat kürzlich einen bedeutenden Wechsel von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers vollzogen. Dieser Transfer zu einem der prestigeträchtigsten Teams der NBA sorgte für Aufsehen und spaltete die Meinungen. Während der Wechsel allgemein positiv aufgenommen wurde, sorgte die anschließende negative Kritik für Diskussionen.

Im Gegenzug für Doncic gaben die Lakers den verletzungsanfälligen Center Anthony Davis ab.

Sasa Doncic, Sportdirektor vom slowenischen Club Ilirija und Vater von Luka, äußerte seine Freude über die Erfolge seines Sohnes und seines Clubs. Der Trade seines Sohnes zu den Lakers erschien ihm zunächst fast wie ein Aprilscherz. Sasa Doncic kritisierte die negativen Kommentare, die nach dem Trade aufkamen, um den Wechsel zu rechtfertigen.

„Das war die Entscheidung der Leute, die das Geld geben, und da mische ich mich nicht ein“, erklärte er.

Herausforderungen im Basketball

Trotz der Umstände betonte Sasa Doncic, dass Luka sich bei den Lakers gut eingelebt habe. Er lobte Trainer J. J. Reddick für die positive Stimmung im Team. „Ich fand es faszinierend, dass Trainer J. J. Reddick ein Team geschaffen hat, in dem alle Spieler lächeln und glücklich wirken.“ Sasa Doncic sprach über die Herausforderungen, denen slowenische und kroatische Clubs bei der Spielerentwicklung gegenüberstehen. Er wies darauf hin, dass der Spielerpool zu klein sei und talentierte Spieler oft ins Ausland wechseln, wo die Bedingungen besser sind.

Im Vergleich zum Fußball seien die Basketballclubs weniger geschützt, was die Talententwicklung betrifft. „Im Basketball ist das leider nicht so, und manchmal fragt man sich, ob es sich überhaupt lohnt, junge Spieler zu entwickeln.“

Luka Doncic, der bereits mit 13 Jahren sein Elternhaus verließ, um seine Basketballkarriere zu fördern, zeigt eine starke Verbundenheit zur slowenischen Nationalmannschaft. Trotz der hohen Anforderungen in der NBA tritt er für sein Land an, was seinen sportlichen Geist unterstreicht.

Sasa Doncic betonte, dass die familiäre Erziehung und der sportliche Geist entscheidend sind, um die Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen, zu schätzen. „Man sollte weniger auf die finanzielle Seite der Geschichte schauen.“

Luka verbringt regelmäßig Zeit auf der kroatischen Insel Krk, um sich zu erholen. „Seit er klein war, verbringen wir dort den Sommer.“