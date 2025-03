Ferrari-Power! Hamilton demütigt Verstappen in letzter Sekunde

Lewis Hamilton zaubert im Qualifying von Schanghai eine Sensation aus dem Hut. Der Ferrari-Pilot entthront Titelverteidiger Verstappen um Wimpernschläge.

Lewis Hamilton sorgte beim Qualifying für das Sprintrennen in Schanghai für eine unerwartete Wende. Der erfahrene Pilot führte im Ferrari das Feld an und überflügelte den Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull um hauchdünne 0,018 Sekunden. Über seine Pole Position zeigte sich Hamilton sichtlich erfreut und betonte: „Damit hätte ich selbst nicht gerechnet. Ich bin so stolz auf das Team und fast ein bisschen schockiert.“ Weiterhin lobte er die Ingenieure, die das Auto „zum Leben erweckt“ hätten.

Saisonauftakt und Überraschungen

Während beim Saisonauftakt in Melbourne Hamilton mit einem zehnten Platz eher enttäuschte, dominierte er am Freitag das Tempo in Schanghai und ließ die McLaren-Asse Lando Norris und Oscar Piastri hinter sich. Besonders überraschend war der sechste Platz von Lando Norris, dem aktuellen Spitzenreiter der Weltmeisterschaft, der als Favorit in die Saison gestartet war. Ein Fehler auf seiner schnellen Runde kostete ihm eine bessere Platzierung.

Das mit Spannung erwartete Sprintrennen über eine Distanz von 100 Kilometern ist für Samstag um 4.00 Uhr angesetzt. Der Grand Prix folgt am Sonntag um 8.00 Uhr und verspricht ein weiteres spannendes Duell zwischen den Top-Fahrern.