Parni Valjak: Erstes Konzert nach Schlaganfall des Sängers findet in Wien statt! (VIDEO)

Parni Valjak: Erstes Konzert nach Schlaganfall des Sängers findet in Wien statt!...

Die Nachricht vom Hirnschlag des Frontsängers Aki Rahimovski erschütterte im April diesen Jahres die gesamte Ex-Yu-Rockszene. Das für Mai geplante Konzert in Wien musste letztendlich abgesagt werden. Ende September sollen nun aber alle hiesigen Parni Valjak-Fans doch auf ihre Kosten kommen.

Am 9. April wurde auf der offiziellen Facebook-Seite der Band verkündet, dass Frontsänger Aki Rahimovski einem Hirnschlag zum Opfer fiel, aber auf dem Weg der Besserung sei. Dennoch mussten alle geplanten Konzerte bis auf Weiteres gecancelt werden – so auch das für Mai 2018 in Wien geplante.

Inzwischen erklärte die Band offiziell, dass sie ihr erstes Konzert nach Akis Genesung in Wien spielen wollen. Und zwar am Samstag, den 29. September 2018. Das Rock-Spektakel soll im Wiener Hallmann Dome stattfinden. Karten gibt es ab Montag, den 3. September im Vorverkauf und alle für den ursprünglichen Termin gekauften Tickets sind für den neuen Termin gültig.

Auf ihrer Facebookseite postete die Band nun ein Video von ihren Proben und dem Hashtag #nemapredaje (auf Deutsch: „Wir geben nicht auf!“):

Die Karten im Vorverkauf könnt ihr an folgenden Orten besorgen:

– Cafe Star – Gudrunstraße 27/7, 1100 Wien

– Lugner City: NetTvPlus Shop, Gablenzgasse 11, 1150 Wien

– Balkan Burek – Klosterneuburger Straße 111, 1200 Wien

Nähere Infos zum Konzert gibt es unter der Rufnummer +43 676 908 58 56 oder auf der Facebook-Veranstaltung.