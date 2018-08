Zeitumstellung wird abgeschafft: Mehrheit wünscht sich dauerhaft die Sommerzeit

Die Zeitumstellung zwischen Winter-und Sommerzeit in der EU könnte bald Vergangenheit sein. Denn EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will diese, nach dem die Mehrheit der EU-Bürger für eine Abschaffung stimmte, kippen.

Bei einer Umfrage hat sich die Mehrheit der Bürger in der Union für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Am Freitag kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an diese zu kippen. Im ZDF kündigte Juncker an sich für eine Abschaffung einzusetzen.

„Millionen haben geantwortet und sind der Auffassung, dass es so sein sollte, dass die Sommerzeit in Zukunft für alle Zeit gilt. So wird das auch kommen“, sagte Juncker. „Die Menschen wollen das, wir machen das.“

Deutliche Mehrheit dagegen

Zunächst wird er in der EU-Kommission dafür werben. „Dann sind die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament am Zug. Das Europäische Parlament bewegt sich eh seit Jahren in diese Richtung“, so der Kommissionspräsident. Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen.

Bei einer EU-Umfrage zur Sommerzeit hatten sich mehr als 80 Prozent der Menschen dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung – die Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Normalzeit ausgesprochen – abzuschaffen. Insgesamt haben 4,6 Millionen Personen an der Umfrage teilgenommen, berichtet „Presse“. In der EU leben mehr als 500 Millionen Menschen.