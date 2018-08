Tipps für Eltern: So erleichtert ihr euren Kleinen den Schuleinstieg

Morgen werden tausende Kinder in Wien neu eingeschult. Denkt man zunächst an die passende Schultasche und eine Schultüte, vergessen Eltern oft, dass zur Vorbereitung viel mehr dazu gehört. Wie kann man dem Nachwuchs bei der Umstellung helfen?

Gestern noch Kindergartenkind, heute schon Erstklässler. Während die Eltern vor Stolz platzen, vermischt sich bei Kindern oft ein Unbehagen. Auch wenn es die meisten Kinder kaum erwarten können in die Schule zu kommen, so ist das ein großer Einschnitt in ihrem Leben. Damit dieser Lebensabschnitt den Kindern positiv in Erinnerung bleibt, bedarf es ganz einfacher Tipps zur Vorbereitung.

1.Sich Zeit nehmen mit dem Kind: Gemeinsam den Schulweg oder das Schulgebäude erkunden. Das nimmt Kindern die Angst vor dem Ungewissen. So wird der Schulweg beispielsweise mit der Zeit vertrauter und trägt nicht noch zusätzlich zu einer Überlastung durch die vielen neuen Eindrücke bei.

2.Neuer Rhythmus: Durch den Schuleintritt kann sich die Aufstehzeit und damit die Schlafenszeit des Kindes verändern. Das Kind muss sich auf einen neuen Schlaf-Wach-Rhythmus einstellen.

3.Gemeinsam Schulmaterialien besorgen: Die Schultasche, das Federpennal, die Stifte und Hefte werden am besten gemeinsam besorgt. Das Kind kann bei der Wahl der Farben und Motive mitentscheiden und lernt dabei gleich die Schreibmaterialien kennen.

4.Positive Assoziationen: Erziehungsberechtigte sollten die Kinder die ersten Tage in die Schule begleiten. Das Lieblingsgewand und eine kleine Schultüte versüßen die Schulzeit. Wenn die Kinder wissen, dass die Elter vor der Schule auf sie warten, vermittelt das eine zusätzliche Sicherheit.

Kaum ein Schriftsteller konnte die Erstklässler in Jugoslawien so ermutigen, wie Branko Ćopić. Mit seinem Schulanfänger-Gedicht erfreute er tausende Schulanfänger, mit den Zeilen:

Auf Wiedersehen Oma, liebevolle Verwandtschaft,

heute früh werde ich in die Schule gebracht…