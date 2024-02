Passagier versucht während dem Flug die Nottür zu öffnen (VIDEO)

Ein Flug von Albuquerque, New Mexico, nach Chicago, Illinois, wurde am Dienstag zu einer turbulenten Reise. Nur wenige Minuten nach dem Start musste die American-Airlines-Maschine aufgrund eines ungewöhnlichen Vorfalls umkehren. Ein Passagier versuchte, die Nottür des Flugzeugs zu öffnen, wurde jedoch von anderen Fluggästen daran gehindert.

Unter den Passagieren befand sich auch der bekannte US-Moderator „Donnie Does“, der für seine Berichte über Kuriositäten aus aller Welt bekannt ist. Er wurde durch die aufkommende Unruhe aus dem Schlaf gerissen. „Ich sprang also von meinem Sitz auf, rannte hinüber, und wir versuchten, den Kerl loszureißen, der sich am Griff der Nottür festhielt und daran zog“, berichtete der Moderator.

Trotz der dramatischen Situation kam es nicht zu Panik an Bord. „In dem Moment sei sehr viel um ihm herum los gewesen. Aber Zeit, um in Panik zu geraten, habe es nicht gegeben“, erinnert sich „Donnie Does“.

Mit Klebeband gefesselt

Schnell konnten die Passagiere den aufsässigen Mann überwältigen und ihn in den Gang des Flugzeuges legen, wo sie ihn an Armen und Beinen festhielten. „Sobald wir ihn von der Tür weggeholt hatten, wehrte er sich nicht mehr allzu heftig“, sagte Donnie. Eine Flugbegleiterin eilte mit Klebeband zur Hilfe, fesselte den Mann und machte ihn bewegungsunfähig. Bis zur Rückkehr zum Flughafen Albuquerque International Sunport wurde er in eine leere Sitzreihe am Heck des Flugzeugs verfrachtet.

Nach der Landung wurde der störrische Passagier von den örtlichen Polizeibehörden festgenommen. Das FBI hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen. Dieser Vorfall zeigt, wie schnell eine alltägliche Situation zu einem ungewöhnlichen Ereignis werden kann und wie entscheidend dabei das Handeln jedes Einzelnen sein kann.