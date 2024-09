Passagiere bluten aus Mund und Ohren – Notlandung (FOTOS)

Ein schockierender Vorfall hat am vergangenen Sonntag an Bord einer Delta-Airlines-Maschine in den USA die Passagiere in große Sorge versetzt: Mehrere Fluggäste litten plötzlich unter Blutungen in Mund und Ohren, was die Crew zu einer Notlandung zwang.

Dramatische Szenen an Bord

Der betroffene Flug 1203 sollte ursprünglich von Salt Lake City in Utah nach Portland in Oregon führen. Doch die Reise, die eigentlich nur knapp über eineinhalb Stunden dauern sollte, verzögerte sich erheblich. Passagiere klagten kurz nach dem Start über erhebliche Gesundheitsprobleme. Mindestens zwei Reisende erlitten Nasenbluten und ein geplatztes Trommelfell, berichtete die lokale Nachrichtenseite KSL 5 TV.

Geplatztes Trommelfell

Caryn Allen, die gemeinsam mit ihrem Ehemann in der Boeing 737-900 saß, schilderte die beängstigende Situation: „Ich sah zu meinem Mann rüber und er hatte beide Hände über den Ohren, wissen Sie, er war irgendwie nach vorne gebeugt.“ Bald wurde klar, dass auch andere dasselbe Problem hatten. Ein weiterer Passagier hatte schwere Nasenbluten, wie Allen weiter erzählte. „Ich schaute etwa eine Reihe hinter mir auf die andere Seite des Ganges und da saß ein Herr, der offensichtlich sehr schlimme Nasenblutungen hatte, und die Leute versuchten ihm zu helfen.“

Eine weitere Passagierin berichtete, dass es sich angefühlt hätte, als würde ihr jemand mit einem Messer ins Ohr stechen: „Ich fasste mir ans Ohr, zog die Hand zurück und da war Blut daran.“ Das Flugzeug musste schließlich notlanden.

Vorfall und Reaktion der Fluggesellschaft

Delta Air Lines erklärte am Donnerstag, die Probleme seien auf eine Fehlfunktion des Kabinendruck-Regulierungssystems zurückzuführen gewesen. Der Vorfall ereignete sich in einer Flughöhe von 10.000 Fuß, als der Kabinendruck nicht mehr angemessen reguliert werden konnte. In einer offiziellen Stellungnahme drückte die Fluggesellschaft ihr Bedauern über die Unannehmlichkeiten und die gesundheitlichen Risiken aus, denen die Passagiere ausgesetzt waren.

Zurück am Salt Lake City International Airport wurden zehn Personen von medizinischem Personal untersucht. Delta Air Lines bestätigte, dass alle Passagiere sicher das Flugzeug verlassen konnten und niemand ernsthaft verletzt wurde.

Delta-Techniker konnten das Druckproblem des Flugzeugs beheben. Die Maschine wurde am Morgen des 15. Septembers außer Betrieb genommen und am 16. September wieder eingesetzt.