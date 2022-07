Patient stirbt nach Besuch bei Chiropraktiker

Die Oberstaatsanwaltschaft Belgrad wurde verständigt, dass am 24.3.2022 um 16:40 Uhr ein 58-jähriger Mann (M. DJ.) aus einer Privatklinik in Belgrad mit der Rettung in das Institut für Orthopädie „Banjica“ eingeliefert wurde.

Der Mann war Patient einer Privatklinik, wo er beim Chiropraktiker wegen einer Korrektur des ersten Halswirbels (Atlaskorrektur) in Behandlung war. Bei der Behandlung wurde der Patient taub und konnte sich nicht mehr bewegen, berichten serbische Medien.

Am Institut für Orthopädie wurde eine Fraktur des ersten Halswirbels festgestellt, die die Ursache für die Lähmung des Patienten war. Der Mann musste sofort in künstliches Koma versetzt werden. Trotz Bemühungen der Ärzte starb M.DJ. am 9.6.2022 am Institut für Orthopädie.

Die Oberstaatsanwaltschaft Belgrad wurde über den Sachverhalt informiert, und eine Obduktion wurde angeordnet. Die Verfolgung einer allenfalls vorliegenden Straftat liegt in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Belgrad.