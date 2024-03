Pensionist trinkt seit 50 Jahren nur Cola

Der Brasilianer Roberto Pedreira, 70, hat seit einem halben Jahrhundert kein Wasser mehr getrunken. An seiner Seite: immer eine Flasche Cola Zero. Selbst im Krankenhaus, als er mit Covid-19 rang, blieb er seiner braunen Brause treu. Die besorgten Ärzte? Ignoriert er. Eine Geschichte, die so prickelnd ist wie die Kohlensäure in seiner Lieblingslimonade.

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick: Ein Krankenzimmer, in dem man normalerweise nur Wasserflaschen auf den Nachttischen findet, ist bei Roberto Pedreira mit Cola Zero-Flaschen übersät. „Ich trinke kein Wasser! Nur Cola Zero“, prangt auf einem handgeschriebenen Zettel, der an der Tür seines Krankenzimmers klebt. Der 70-jährige Brasilianer, der wegen Covid-19 einige Tage im Krankenhaus verbringen musste, hat seit 50 Jahren kein Wasser mehr getrunken. „Ich habe seit 50 Jahren kein Wasser mehr getrunken“, bestätigt er gegenüber dem brasilianischen Portal G1.

Das medizinische Personal versuchte vergeblich, ihn von den Vorzügen des Wassers zu überzeugen. Doch Pedreira blieb standhaft. Sein Patensohn, João Victor, teilte die außergewöhnliche Trinkgewohnheit seines Paten auf der Social-Media-Plattform X und postete Bilder von Pedreiras mit Colaflaschen gefüllten Kühlschrank und den acht Paletten daneben. „Seitdem ich mich erinnern kann, trinkt er nur Softdrinks, manchmal sogar mit Eiscreme“, schreibt Victor.

Ärzte besorgt

Doch trotz seiner ungesunden Trinkgewohnheit betont Victor, dass sein Onkel sich ansonsten um seine Gesundheit kümmert. Er geht regelmäßig zum Arzt und nimmt alle seine Medikamente. Nur beim Wasser macht er eine Ausnahme. „Ich mag kein Wasser, nur Coca-Cola Zero“, bekräftigt Pedreira.

Die Ärzte sind besorgt. Cola Zero ist zwar zuckerfrei, aber die enthaltenen Süßstoffe können unter anderem dem Darm schaden. Doch Pedreira lässt sich nicht beirren. Er hat sich sogar mit seinem Kardiologen und seinem Endokrinologen auseinandergesetzt. Doch Wasser kommt für ihn nicht in Frage. Eine Entscheidung, die er schon vor 50 Jahren getroffen hat und die er auch in Zukunft beibehalten will. Denn für Roberto Pedreira ist ein Leben ohne Cola Zero unvorstellbar.