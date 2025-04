Pensionsknaller: Das ändert die Regierung bei den Pflegekräften

Die Bundesregierung setzt einen für Pflegekräfte wichtigen Punkt des Regierungsprogramms jetzt um und kommt damit einer gewerkschaftlichen Forderung nach: Pflegearbeit wird künftig besser bei der Schwerarbeitspension berücksichtigt. Pflegekräfte können bereits mit 60 Jahren in Pension gehen, wenn sie 45 Versicherungsjahre und mindestens 10 Jahre Schwerarbeit in den letzten 20 Jahren nachweisen können.

„Das ist ein Meilenstein für die Beschäftigten in der Pflege“, zeigt sich ÖGB-Pflegeexpertin Martina Lackner erfreut. „Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, verdienen Respekt – nicht nur in Worten, sondern in konkreten Verbesserungen. Unser jahrelanges Hinschauen und Dranbleiben haben sich ausgezahlt“, betont Lackner.

Die Überarbeitung der Schwerarbeitsverordnung legt besonderes Augenmerk auf die objektive Anerkennung von Belastungen, gerade im Pflegebereich. Zentrale Punkte sind die bessere Bewertung geleisteter Dienste und Arbeitsstunden, mehr Personal und planbare Arbeitszeiten. Auch werden nun psychische Belastungen und Mehrfachbelastungen berücksichtigt, die in der Pflege häufig vorkommen.

„Diese Verbesserung ist ein voller Erfolg für die Gewerkschaftsbewegung, die sich seit jeher für die Anerkennung der besonderen Herausforderungen in der Pflege einsetzt – in all ihren Facetten“, unterstreicht Lackner. „Wir begrüßen den Schritt der Bundesregierung ausdrücklich, insbesondere die Einbeziehung psychischer und physischer Belastungen. Jetzt braucht es eine rasche und konsequente Umsetzung – und wir werden genau hinschauen“, sagt die Fachexpertin.

Auch mit Blick auf die Zukunft ist das ein wichtiger Schritt: Die Gesundheit der Beschäftigten wird besser geschützt, der Pflegeberuf gewinnt an Attraktivität und es sollen mehr junge Menschen für diese wichtige Tätigkeit gewonnen werden. „Pflegekräfte halten unser Land am Laufen. Sie verdienen Sicherheit und faire Bedingungen – auch beim Übergang in den Ruhestand. Diese Verbesserung bringt uns dem ein großes Stück näher“, so Martina Lackner abschließend.