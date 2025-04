Brisantes Wiedersehen am Papst-Sarg: Trump und Selenskyj in Rom

Hochrangige Staatsgäste, darunter Trump und Selenskyj, reisen zur Trauerfeier für Papst Franziskus nach Rom. Die Zeremonie beginnt am Samstag um 10 Uhr.

Zur Trauerfeier für Papst Franziskus werden am Samstag hochrangige Staatsgäste aus aller Welt in Rom erwartet. Der Vatikan gab am Dienstagvormittag bekannt, dass die Zeremonie für den am Ostermontag verstorbenen Kirchenführer um 10.00 Uhr beginnen wird.

Unter den angekündigten Teilnehmern befindet sich auch US-Präsident Donald Trump, der seine Anreise zur Bestattung über die Plattform Truth Social bestätigte. Für Trump stellt diese Reise nach Italien den ersten offiziellen Auslandsbesuch in seiner zweiten Amtsperiode dar.

Diplomatisches Treffen

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Teilnahme zugesagt. Dies könnte nach den jüngsten diplomatischen Spannungen in Washington erstmals wieder eine persönliche Begegnung zwischen den beiden Staatsmännern ermöglichen. Die Beziehung zwischen Trump und Selenskyj ist zuletzt deutlich abgekühlt, nachdem der neue US-Präsident wiederholt Kürzungen der Militärhilfen für die Ukraine in Aussicht gestellt hatte.

Interessanterweise hatte Papst Franziskus selbst im letzten Jahr mit der Äußerung, die Ukraine solle „die weiße Fahne hissen“ und mit Russland verhandeln, für erhebliche Kontroversen gesorgt. Diese Formulierung wurde in der Ukraine als Kapitulationsaufforderung verstanden und löste scharfe Reaktionen der Kiewer Regierung aus.

Favoriten für die Nachfolge

Hinsichtlich der Nachfolge werden derzeit drei italienische Kandidaten als Favoriten gehandelt. Laut vatikanischen Beobachtern stehen vor allem Kardinal Pietro Parolin, der bisherige Staatssekretär des Vatikans, Matteo Zuppi, Erzbischof von Bologna, sowie Angelo De Donatis, Generalvikar für das Bistum Rom, im Fokus des bevorstehenden Konklaves.

