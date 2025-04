Wetterchaos in Österreich: Der Winter kehrt diese Woche zurück!

Ein Tiefdruckgebiet namens „Fritz“ sorgt in Österreich für unbeständiges Wetter. Im Bergland und im Süden nehmen Schauer und Gewitter zu. Am Mittwoch folgt ein neues Tief.

Auch am Dienstag bleibt das Wetter unter dem Einfluss des Tiefdruckgebiets „Fritz“ unbeständig, besonders in den Bergregionen und im Süden Österreichs. Bereits am Mittwoch nähert sich ein weiteres Tief aus Westeuropa. Der Südosten Österreichs startet am Dienstag mit einem wechselhaften Mix aus Schauern und einzelnen Gewittern. In anderen Landesteilen wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab. Ab Mittag nehmen Schauer und Gewitter im zentralen Bergland und im Süden zu. Der Donauraum und das östliche Flachland, wie etwa das Wiener Becken, bleiben hingegen weitgehend trocken und freundlich. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten zu Beginn teils lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad und sorgen für angenehme Wärme.

Zahlreiche Schauer

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter abseits der Alpen, im Donauraum und im Osten, zeitweise sonnig und trocken. In anderen Landesteilen ziehen viele Wolken auf, und besonders ab Mittag entstehen im gesamten Bergland sowie im Mühl- und Waldviertel zahlreiche Schauer und Gewitter. Der Wind weht mäßig aus Nordost, und die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad.

Trüb und unbeständig

Am Donnerstag bleibt es weitgehend trüb und unbeständig. Im Westen, etwa in Vorarlberg und Tirol, regnet es durchgehend, wobei die Schneefallgrenze bei etwa 1.500 Metern liegt. Im Osten sind kurze trockene Phasen möglich, jedoch ziehen auch hier wiederholt Schauer und Gewitter durch. Nördlich der Alpen weht der Wind lebhaft bis kräftig aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen, während im Süden teils Nordföhn spürbar ist. Bei lebhaft auffrischendem Westwind werden Höchsttemperaturen von 10 bis 18 Grad erreicht.

Am Freitag dominieren erneut Wolken, und bereits am Morgen regnet es verbreitet – besonders stark im Alpenraum. Die Schneefallgrenze bleibt bei etwa 1.500 Metern. Im Tagesverlauf verlagert sich der Regen ins Bergland. Der Wind frischt lebhaft aus West auf, und am Alpenostrand, wie in der Region um Wien, treten stürmische Böen auf. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad.