Goldpreis explodiert! Anleger flüchten in den sicheren Hafen

Der Goldpreis erreicht neue Höhen, befeuert durch Trumps Wirtschaftspolitik und seine verbalen Angriffe auf den US-Notenbankchef. Die Märkte sind alarmiert.

Die internationalen Finanzmärkte beobachten eine anhaltende Rally des Goldpreises, die durch die unberechenbare Wirtschaftspolitik der USA unter Präsident Donald Trump befeuert wird. Am Dienstagmorgen erreichte der Preis für eine Feinunze Gold, die etwa 31,1 Gramm wiegt, erstmals die historische Marke von 3.500 US-Dollar, was umgerechnet 3.081 Euro entspricht. Dies markiert einen Anstieg von über 2 Prozent im Vergleich zum Vorabend. Bereits am Montag verzeichnete der Goldpreis einen Zuwachs von nahezu 3 Prozent.

Haupttreiber der Preissteigerung

Ein Haupttreiber dieser Preissteigerungen ist die jüngste verbale Konfrontation von Präsident Trump mit Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank. Trump erneuerte seine Forderung nach einer Zinssenkung und bezeichnete Powell abfällig als „Mr. Zu Spät“ und einen „großen Loser“. Powell hingegen zeigt sich zurückhaltend bei der Zinssenkung, da er Inflationsrisiken nach Trumps umfassenden Zollmaßnahmen fürchtet. Ökonomen warnen, dass Trumps Handelskonflikte das Wirtschaftswachstum der USA verlangsamen oder sogar eine Rezession auslösen könnten.

Trump argumentiert, dass die derzeitige Inflation kaum vorhanden sei und das Ausbleiben einer Zinssenkung die Wirtschaft belasten könnte. Im Gegensatz dazu stiegen die US-Verbraucherpreise im März im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. Experten äußern zudem Bedenken, dass ein Inflationsanstieg droht, sollten Unternehmen die durch Trumps Zölle entstehenden höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben. Trumps Spitzname „Mr. Zu Spät“ spielt auf die Kritik an, dass Powell während der Coronapandemie zu lange mit Zinserhöhungen gewartet habe.

Goldpreis und US-Zollpolitik

Bereits im April hatte der Goldpreis aufgrund der aggressiven US-Zollpolitik und der Angst vor einer globalen Rezession einen Schub erfahren. Seit Ende März ist der Goldpreis um fast 12 Prozent gestiegen, während er im bisherigen Jahresverlauf um rund ein Drittel zugelegt hat, nachdem Gold sich 2024 um 27 Prozent verteuert hatte.