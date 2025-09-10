Penzijsko osiguranje (PV): Međunarodni dani savetovanja u Srbiji

Između Austrije i Srbije postoji sporazum o socijalnom osiguranju koji obuhvata odredbe o pravima iz zdravstvenog i penzijskog osiguranja. Sporazum, između ostalog, garantuje da se pri proveri uslova za ostvarivanje prava uzimaju u obzir i osigurani periodi ostvareni u obe države. To znači da i kraći period osiguranja u jednoj zemlji, koji sam za sebe ne bi bio dovoljan za sticanje penzije, u zbiru može da obezbedi pravo na penziju.

Šta su međunarodni dani savetovanja?

U okviru međunarodnih dana savetovanja, Penzijsko osiguranje vam omogućava da besplatno i bez birokratskih prepreka sa stručnjacima za srpsko i austrijsko penzijsko pravo razjasnite individualna pitanja i svoja prava koja su važna za buduće životne planove: Kada mogu da odem u penziju i kolika će ona biti? Koje posledice po mene ima kasniji odlazak u penziju? Da li moram sam da podnesem zahtev i na koji način?

Ko može da poseti međunarodne dane savetovanja?

Svi koji su radili u Srbiji i u Austriji i bili obavezno osigurani. Stručnjaci će vas informisati o tome na kakva penzijska prava možete računati na osnovu radnog staža u obe zemlje.

Gde mogu da pronađem termine međunarodnih dana savetovanja u Srbiji?

Sve informacije o terminima dostupne su na našoj internet stranici:

https://www.pv.at/web/service-und-kontakt/internationale-beratungstage

Da li je potrebno zakazati termin?

Molimo vas da unapred telefonom zakažete termin za lično savetovanje. Za sva vaša pitanja odvojićemo dovoljno vremena i pružićemo vam najbolju i najdetaljniju podršku. Broj telefona za zakazivanje u zavisnosti od mesta održavanja savetovanja pronaći ćete na internet stranici:

Koju dokumentaciju treba poneti?

Na zakazani termin obavezno ponesite lični dokument (npr. pasoš, vozačku dozvolu i sl.). Pored toga, korisno je poneti broj austrijskog osiguranja, srpski JMBG, kao i svu dokumentaciju u vezi sa vašim slučajem (npr. evidenciju o osiguranju, radnu knjižicu, potvrde, popunjene obrasce i dr.).

Da li postoje međunarodni dani savetovanja i u drugim zemljama?

Ako ste radili i u drugim državama, Penzijsko osiguranje organizuje međunarodne dane savetovanja i sa stručnjacima tih zemalja.

Više informacija dostupno je na: www.pv.at