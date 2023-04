Perfekte Ostereier: Trick gegen Platzen beim Kochen

Beim Kochen von Eiern kann es aus verschiedenen Gründen zum Platzen kommen, aber es gibt einen Trick, um dies zu vermeiden und zu Ostern nur perfekte Eier zum Färben und Dekorieren zu haben.



Um die Eier fürs pecken vorzubereiten und zu verhindern, dass die Farbe hineinläuft, muss die Schale vollständig intakt sein. Deshalb verwenden erfahrene Hausfrauen Tricks in der Küche.



Es gibt mehrere Tipps, denen man folgen sollte, um sicherzustellen, dass die Eier nicht platzen und dass sie schön gefärbt und dekoriert auf den Tisch kommen.



Es ist besonders wichtig, dass man die Eier nicht bei höchster Temperatur kocht und dass sie Platz zum Schwimmen im Wasser haben. Wenn man zu viele Eier auf einmal kocht, können sie aufgrund der Strömung des kochenden Wassers zusammenstoßen und eher platzen.



Eine gute Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, weniger Eier auf einmal zu kochen, das Wasser umzurühren, bis es kocht, sie einige Minuten zu kochen und dann 20-30 Minuten in derselben Flüssigkeit ruhen zu lassen.



Erfahrene wissen, dass ein Löffel Essig im Kochwasser ausreichend ist, um zu verhindern, dass die Eier platzen. Essig hat auch desinfizierende Eigenschaften und wird häufig in vielen Haushaltstricks verwendet. Großmütter empfehlen auch, Salz zu verwenden, aber meistens werden Essig und eine Prise Salz zusammen verwendet.