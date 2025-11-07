Plakolm greift durch: Plakolm beendet Familienbeihilfe-Chaos

Mehr Planbarkeit für Eltern: Die Familienbeihilfe kommt künftig pünktlich am achten Tag jedes Monats. Ministerin Plakolm setzt auf technischen Fortschritt.

Die Familienbeihilfe wird künftig österreichweit zu einem einheitlichen Zeitpunkt überwiesen, wie Familienministerin Claudia Plakolm bekannt gab. Konkret bedeutet dies, dass die finanzielle Unterstützung spätestens am achten Tag jedes Monats auf den Konten der Familien eingeht. „Der technische Fortschritt ermöglicht es, dass auch Leistungen des Staates zuverlässiger und besser abgewickelt werden können. Für die Familien bedeutet das konkret mehr Planbarkeit. Die Familienbeihilfe landet ab sofort an einem fixen Tag – bis spätestens zum achten des jeweiligen Monats – am Konto. Familien können damit zuverlässig mit der Familienbeihilfe am Konto rechnen“, erklärte die Ministerin.

Die Familienbeihilfe wurde 1955 eingeführt und dient seither als Ausgleich für Kosten, die Eltern durch ihre Unterhaltspflicht gegenüber ihren Kindern entstehen. Seit einem Jahrzehnt existiert die vereinfachte Form der antragslosen Familienbeihilfe (ALF). Diese wird bei Vorliegen aller erforderlichen Daten bereits wenige Tage nach der Geburt eines Kindes automatisch zuerkannt und ausgezahlt – ein Verfahren, das mittlerweile in 73 Prozent aller Fälle zur Anwendung kommt.

Garantierte Auszahlung

Die neue Regelung garantiert die Überweisung bis zum 8. eines jeden Monats auf ein Girokonto innerhalb des SEPA-Raumes (europäisches Zahlungssystem), unabhängig davon, ob dieser Tag auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt. Diese Maßnahme soll durch verbesserte Planungssicherheit zur weiteren Entlastung von Familien beitragen.

Auszahlungstermine 2025

Für den aktuellen Monat erfolgt die Gutschrift am Freitag, dem 6. Juni. Die weiteren Auszahlungstermine sind für den 8. Juli (Dienstag), 8. August (Freitag), 8. September (Montag), 8. Oktober (Mittwoch), 7. November (Freitag) und 5. Dezember (Freitag) des Jahres 2025 festgelegt.