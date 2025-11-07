Elfmeter-Krimi in Belgrad: Arnautovic rettet Roter Stern in letzter Minute (VIDEOS)

Mit eisernen Nerven vom Elfmeterpunkt sichert Arnautovic Roter Stern Belgrad den ersten Europa-League-Sieg der Saison. Der ÖFB-Star kehrt nach Verletzungspause als Matchwinner zurück.

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad am Donnerstag den ersehnten ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Kampagne beschert. Der ÖFB-Rekordtorschütze, der seine Muskelblessur im Oberschenkel auskuriert hat, wurde beim 1:0-Heimerfolg gegen OSC Lille zum Helden des Abends. In der 85. Minute behielt der 36-Jährige vom Elfmeterpunkt die Nerven und sicherte den Serben drei wichtige Punkte. Für Arnautovic war es bereits der vierte Treffer in dieser Saison und sein zweiter in der Europa League.

Nach vier Spieltagen steht der serbische Meister nun bei vier Zählern.

Freiburgs starker Lauf

Der SC Freiburg setzt seinen beeindruckenden Lauf fort und bleibt weiterhin ohne Niederlage. Die Breisgauer, mit den Österreichern Philipp Lienhart und Junior Adamu in ihren Reihen, feierten an der französischen Riviera einen überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen OGC Nizza und haben damit schon drei Erfolge auf dem Konto. Noch besser steht FC Midtjylland da: Die Dänen bleiben nach einem souveränen 3:1 gegen Celtic Glasgow, das zuvor Sturm Graz bezwungen hatte, mit makelloser Bilanz an der Tabellenspitze der Ligaphase.

Dinamo Zagreb musste hingegen mit einem 0:3 vor heimischer Kulisse gegen Celta Vigo den ersten Dämpfer hinnehmen.

Conference League-Ergebnisse

In der Conference League setzte es für Slovan Bratislava mit dem österreichischen Linksverteidiger Kevin Wimmer eine bittere 1:3-Pleite beim finnischen Vertreter KuPS Kuopio in Tampere – die dritte Niederlage im Wettbewerb. Deutlich besser läuft es für FSV Mainz 05, das den dritten Sieg in Serie einfuhr. Gegen die AC Fiorentina, die zuvor Rapid Wien aus dem Rennen genommen hatte, sorgte Lee Jaesung mit seinem Treffer in der 95. Minute für einen dramatischen 2:1-Erfolg.

Der Österreicher Philipp Mwene wurde bei den Rheinhessen zur Halbzeit ausgewechselt. Die maximale Punkteausbeute haben weiterhin NK Celje nach einem 2:1 gegen Legia Warschau und Samsunspor, das die Hamrun Spartans mit 3:0 bezwang.