Serbischer Fußball-Trainer stirbt vor den Augen seiner Spieler! (FOTO)

Mitten im Spiel verstummt das Stadion: Ein 44-jähriger Trainer bricht an der Seitenlinie zusammen. Für den dreifachen Vater kommt jede Hilfe zu spät.

Während eines Erstligaspiels in Serbien ereignete sich am Montagabend eine Tragödie, die den Fußball erschütterte: Mladen Zizovic, der erst kürzlich ernannte Trainer von Radnicki Nis, brach am Spielfeldrand zusammen und verstarb kurz darauf im Alter von nur 44 Jahren. Laut der serbischen Tageszeitung „Vecernje Novosti“ kollabierte der Coach in der ersten Halbzeit der Auswärtspartie gegen Mladost Lucani plötzlich. Augenzeugen berichteten von erschütternden Szenen – der Bosnier schrie beim Zusammenbruch und wies bereits Verfärbungen der Haut auf.

Trotz sofortiger Hilfe durch den Rettungsdienst und einen Notarzt, die den Trainer umgehend ins Krankenhaus transportierten, kamen alle Wiederbelebungsversuche zu spät. Als der Unparteiische die niederschmetternde Nachricht verkündete und die Partie abbrach, brachen Akteure beider Mannschaften in Tränen aus.

Tragische Umstände

Die Bestürzung war auf dem Rasen greifbar, als Spieler beider Teams nach der Todesnachricht fassungslos weinten. Wie „Vecernje Novosti“ berichtet, steht die offizielle Bestätigung der Todesursache noch aus, doch ein Herzinfarkt wird vermutet. Hinweise darauf gab es möglicherweise schon vor dem Anpfiff – der Bosnier soll beim gemeinsamen Mittagessen über Unwohlsein geklagt haben.

Zizovic hinterlässt drei Kinder. Seine Trainerkarriere hatte ihn nach Stationen in Bosnien-Herzegowina, Saudi-Arabien und Nordmazedonien erst seit dem 22. Oktober 2025 zu Radnicki Nis geführt. In der Vorsaison feierte er mit dem bosnischen Klub Borac Banja Luka seinen größten Erfolg als Coach, als er die Mannschaft ins Achtelfinale der Conference League führte.

FOTO: EPA/Zoltan Mathe

Weltweite Anteilnahme

Die Fußballwelt steht unter Schock, zahlreiche Beileidsbekundungen erreichen die Angehörigen und den Verein. Der serbische Ex-Trainer Nesko Milovanovic fand bewegende Worte: „Drei Kinder sind nun ohne Vater – ein unermesslicher Schmerz. Er war ein hervorragender Experte, vor allem aber ein junger Mann und Vater.“ Es tut mir sehr leid. Mein Beileid gilt den Mitarbeitern des FC Radnicki.“

Auch der frühere Bundesliga-Profi Marko Arnautovic (36), mittlerweile bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag, gedachte Zizovic mit einer Trauerbekundung in seiner Instagram-Story.