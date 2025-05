Plenkovic gegen Milanovic: Machtkampf überschattet Kroatiens Nationalfeiertag

Zwischen historischem Erbe und politischem Streit: Kroatien feiert heute den Meilenstein seiner demokratischen Wiedergeburt – doch selbst über das Datum herrscht keine Einigkeit.

Kroatien begeht heute seinen Staatsfeiertag, der an die historische Konstituierung des ersten demokratisch gewählten Mehrparteienparlaments am 30. Mai 1990 erinnert. Bei der damaligen konstituierenden Sitzung des Parlaments der Sozialistischen Republik Kroatien wurde Zarko Domljan zum Parlamentspräsidenten gewählt, während Ivica Percan, Stjepan Sulimanac und Vladimir Seks die Positionen der Vizepräsidenten übernahmen. An der bedeutsamen Sitzung nahmen zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland sowie Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften teil.

Historische Führungswahl

Stjepan Mesic wurde zum Vorsitzenden des Exekutivrats (Regierungschef) ernannt, während Franjo Tudjman zum Präsidenten des Präsidiums der Sozialistischen Republik Kroatien gewählt wurde. In seiner Antrittsrede vor den neu gewählten Abgeordneten betonte Tudjman die historische Dimension dieses Moments: „Die Konstituierung des ersten Mehrparteienparlaments stellt den ersten Schritt zur Rückkehr des kroatischen Volkes und seines Staates zur europäischen zivilisatorischen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Tradition dar.“

Weiter führte er aus: „So wie ich daran geglaubt habe, dass das kroatische Volk bei den ersten demokratischen Wahlen sein reifes Wort sprechen wird, bin ich noch fester davon überzeugt, dass es unter der Führung seiner wahren Vertretung ein Leben aufbauen wird und kann, das freier Menschen in ihrer einzigen, leidgeprüften, aber heiligen Heimat würdig ist.“

Wechselvolle Feiertagsgeschichte

Die Bezeichnung und Bedeutung dieses Feiertags durchlief in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Änderungen. Von 2001 bis 2020 wurde der 30. Mai lediglich als „Tag des Kroatischen Parlaments“ begangen. Mit der Verabschiedung eines neuen Feiertagsgesetzes im November 2019, das seit Anfang 2020 in Kraft ist, erhielt der Tag wieder seinen ursprünglichen Status als Staatsfeiertag.

Die zwischenzeitliche Verlegung des Staatsfeiertags auf den 25. Juni durch eine SDP-geführte Regierung hatte für erhebliche Verwirrung gesorgt.

Die Regierung unter Ministerpräsident Plenkovic kehrte schließlich zum traditionellen Datum zurück – eine Entscheidung, die vom amtierenden Staatspräsidenten Zoran Milanovic allerdings nicht anerkannt wird.