Armutsfalle EU: Jedes vierte Kind kämpft ums Überleben

Während in Bulgarien jedes dritte Kind am Existenzminimum lebt, zeigt Rumänien beachtliche Fortschritte im Kampf gegen Kinderarmut. Die EU-Zahlen offenbaren ein gespaltenes Europa.

Rund 19,5 Millionen Kinder in der Europäischen Union leben am Rande der Gesellschaft oder unter der Armutsgrenze. Diese alarmierende Zahl entspricht 24,2 Prozent aller Minderjährigen in der EU, wie aktuelle Erhebungen für 2024 zeigen. Immerhin: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil leicht um 0,6 Prozentpunkte gesunken.

Besonders dramatisch stellt sich die Lage in Bulgarien dar, wo mehr als ein Drittel aller Kinder (35,1 Prozent) von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen ist. Ähnlich prekär ist die Situation in Spanien mit 34,6 Prozent und Rumänien mit 33,8 Prozent. Am anderen Ende der Skala stehen Slowenien mit lediglich 11,8 Prozent betroffener Kinder, Zypern (14,8 Prozent) und Tschechien (15,4 Prozent).

Positive Entwicklungen

Erfreuliche Entwicklungen zeigen sich vor allem in Rumänien, wo der Anteil gefährdeter Kinder innerhalb eines Jahres um beachtliche 5,2 Prozentpunkte zurückging. Auch Irland (-3,7 Prozentpunkte) und Ungarn (-3,3 Prozentpunkte) konnten deutliche Fortschritte verzeichnen. Besorgniserregend hingegen ist die Entwicklung in Finnland, wo der Anteil armutsgefährdeter Kinder um 3,5 Prozentpunkte anstieg.

Auch Kroatien (+2,0 Prozentpunkte) sowie Bulgarien und Belgien (jeweils +1,2 Prozentpunkte) verzeichneten einen Anstieg der Kinderarmut.

Kinderarmut in Österreich: Jedes fünfte Kind betroffen

In Österreich ist Kinderarmut ebenfalls ein relevantes Thema: Rund 325.000 Kinder und Jugendliche – etwa jedes fünfte Kind unter 18 Jahren – gelten als armutsgefährdet. Besonders hoch ist das Risiko für Kinder in Ein-Eltern-Haushalten, wo über die Hälfte der Minderjährigen von Armut oder Ausgrenzung betroffen ist. Zwar liegt Österreich im EU-Vergleich bei der Kinderarmut im unteren Drittel, doch zeigt sich, dass auch in einem der reichsten Länder Europas viele Kinder unter schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen.

Rund 79.000 Kinder und Jugendliche leben in absoluter Armut und können sich das Notwendigste nicht leisten.