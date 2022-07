Politikergehälter steigen Mitten in der Krise an

Nicht nur die EU-Beamten haben sich ihr Gehalt erhöht. Auch am Balkan zahlen sich Politiker Mitten in der Teuerungskrise ein steigendes Einkommen aus. Am Ende muss der Steuerzahler seinen Kopf hinhalten.

Ein Plus von 8,5 Prozent soll es für die rund 60.000 EU-Beamten sein. Zumindest für ihre eigenen Löhne. Denn die Gehälter der EU-Beamten sollen nun an die Inflation angepasst werden. Doch etliche Mitgliedsstaaten kritisieren die Lohnerhöhung schon. Die Erhöhung der Gehälter wäre zwar legal und genau so vorgesehen, allerdings in Zeiten von finanziellen Sorgen der Bevölkerung schwer zu rechtfertigen.

Antwort der EU-Kommission auf die Kritik der Mitgliedstaaten: die Mitgliedstaaten haben der „jährlichen Gehaltsaktualisierung“ nachweislich zugestimmt.

Beispielgehalt: Ursula von der Leyen

Als Rechenbeispiel dient das Gehalt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie verdient momentan etwa 29.205 Euro monatlich. Macht eine Gehaltserhöhung von 2.482,43 Euro. Damit klettert ihr monatlicher Verdienst auf 31.687,43 Euro.

Gehalterhöhung schon 2021

Ende letzten Jahres hatten sich die EU-Beamten schon selbst ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie zahlten sich ein halbes Jahr rückwirkend ein höheres Gehalt aus. Somit erhielten 40.000 Beamte eine Gehaltserhöhung von 1,9 Prozent nachträglich ausbezahlt. Macht eine Gesamtsumme von 200 Millionen Euro.

Politikergehälter steigen auch am Balkan

Nicht nur die EU-Beamten lassen sich heuer ein bisschen mehr auszahlen. Auch am Balkan greifen die Politiker tiefer in die Tasche der Steuerzahler. Ende Juni wurde in Bosnien und Herzegowina das Haushaltsbudget beschlossen. Letztes Jahr wurde die entsprechende Sitzung ausgelassen. So hangelte sich die bosnische Regierung von Quartal zu Quartal. Jetzt, ganze neun Monate nach vorgesehenem Termin, wurde die Aufteilung des Budgets von etwa einer Milliarde Euro für den Staatshaushalt verabschiedet.

Mitglieder des Staatspräsidiums, Staatsminister und Abgeordnete erhalten demnach rund 250 Euro mehr Gehalt. Soldaten, Polizisten und einfache Beamte können sich über 40 Euro mehr im Monat freuen. Bei einem Durchschnittsgehalt von etwa 350 Euro im Monat, ein enormer Gewinn.

Wie bei den EU-Beamten sind Gehaltserhöhungen für Politiker auch in Bosnien gesetzlich festgelegt. Bisherige Versuche diese Regelung zu ändern sind im Sand verlaufen.

Bekommen Politiker zu viel Gehalt? Ja! Politiker verdienen viel zu viel!

Das Gehalt entspricht dem Beruf. Das muss so sein.

Eine jährliche Gehaltserhöhung ist gerechtfertigt!

Das Gehalt kann so bleiben, sollte aber nicht mehr steigen! Ergebnisse