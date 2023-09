Polizei auf der Suche: Mann nach versuchtem Übergriff gesucht

Die Wiener Sicherheitskräfte sind in Alarmbereitschaft, da sie einem Verdächtigen auf der Spur sind, der mutmaßlich versucht hat, eine junge Frau in ihrem eigenen Heim in Ottakring zu überfallen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch der Unbekannte bleibt bislang unauffindbar.

Der Vorfall ereignete sich Anfang Juli, als der Verdächtige, dessen Identität noch unbekannt ist, der 22-jährigen Frau von der U3-Station Ottakring bis zu ihrer Wohnung folgte. Nachdem sie die Tür aufgeschlossen hatte, drängte er sie gewaltsam in ihre eigenen vier Wände. Hier versuchte er, die junge Frau zu vergewaltigen.

Doch die 22-Jährige gab nicht kampflos auf. Sie schrie um ihr Leben und wehrte sich nach Kräften gegen den Angreifer. Ihr mutiger Widerstand hatte Erfolg: Der Unbekannte ließ von ihr ab und nahm Reißaus.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Wiener Polizei konnte der Verdächtige bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, doch der Täter bleibt bislang wie vom Erdboden verschluckt.

Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Verdächtigen liefern kann, wird dringend gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 zu melden.

Selbstverständlich werden alle Hinweise vertraulich behandelt.