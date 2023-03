Gefahr in den eigenen vier Wänden: Drei Atemzüge können den Tod bringen

Nahezu alle Geräte in unserem Haushalt enthalten schädliche Substanzen, weshalb es von hoher Wichtigkeit ist, diese regelmäßig zu warten.

Die erschütternde Nachricht von dem Mädchen aus Varazdin (Kroatien), das aufgrund von Kohlenmonoxidvergiftungen durch Ausdünstungen aus einem Staubsauger und einem Boiler im Badezimmer ihres Familienhauses erkrankte, wirft nun die Frage auf, welche Geräte in unseren Haushalten eine ähnliche Gefahr darstellen und welche am riskantesten sind.

Dr. Radomir Kovacevic erklärte, dass moderne Wohnungen aufgrund ihrer umfassenden Ausstattung nicht nur durch Staubsauger, sondern auch durch andere Risiken gefährlich sein können. Insbesondere wies er darauf hin, dass in Fällen hoher Kohlenmonoxid-Konzentration bereits drei Atemzüge ausreichen können, um einen tödlichen Zustand zu erreichen.

„Die höchste Konzentration aller giftigen Gase findet man in der Industrie, der Landwirtschaft und dem Haushalt in städtischen Gebieten. Kohlenmonoxid ist in reiner Atmosphäre fast nicht vorhanden, aber in städtischen Gebieten ist es am höchsten. Eine tödliche Dosis beträgt 0,1 Prozent, wenn man 30 Minuten lang einatmet. Die tödliche Dosis, die nach zwei oder drei Atemzügen zum Tod führt, beträgt 1,28 Prozent. Das bedeutet, dass Kohlenmonoxid sehr gefährlich ist und sich in allen Geräten befindet“, sagte Dr. Kovacevic.

Dr. Kovacevic betonte die Bedeutung der regelmäßigen Wartung und Instandhaltung von Geräten, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Besonders wies er auf die potenziellen Risiken in Ferienhäusern hin und nannte als Beispiel unzureichend gereinigte Heizstellen, die ohne ausreichende Belüftung betrieben werden und dadurch eine höhere Konzentration von gefährlichen Substanzen erzeugen können. Er betonte, dass nicht nur elektrische Energie als Antrieb für Geräte verwendet wird, sondern auch Gasheizungen, Öfen und Boiler.

Kohlenmonoxid stellt ein besonderes Problem dar, da es von unseren Sinnen nicht wahrgenommen werden kann. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Geräte besitzen, die das Vorhandensein und die Menge dieser Substanz erkennen können. Dr. Kovacevic betonte, dass der menschliche Körper Kohlenmonoxid nicht mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, aber die ersten Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung am Nerven- und kardiovaskulären System bemerkt werden können. Symptome wie Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Bewusstlosigkeit können auftreten, während das Herz auf die Vergiftung reagiert und eine Tachykardie auftritt. In einigen Fällen kann es sogar so schnell gehen, dass ein dritter Atemzug bei hoher Konzentration ausreicht, um Ohnmacht zu verursachen.

Gelegentlich kann dieser Zeitraum auch bis zu acht Stunden betragen. Laut dem Toxikologen Dr. Kovacevic, der kürzlich in einem Interview mit Prva TV sprach, überquert Kohlenmonoxid nach dem Einatmen die Lungenbarriere und bindet sich sofort an das Hämoglobin im Blut. Dabei nimmt es nicht nur funktionelle Plätze ein, sondern breitet sich im gesamten Körper aus und verdrängt den Sauerstoff, was zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen kann.