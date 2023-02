Diese Lebensmittel sollten nicht in der Mikrowelle aufgewärmt werden

Obwohl es die schnellste und einfachste Option zu sein scheint, wenn Sie sehr hungrig und in Eile sind, ist das Aufwärmen von Speisen in der Mikrowelle nicht immer eine gute Idee.

Dies gilt insbesondere für Eier, Blattgemüse, Fleischprodukte und Reis.

Wie The Healthy berichtet, entsteht beim Erhitzen von gekochten Eiern eine große Menge Dampf, der nirgendwo entweichen kann, sodass sie leicht explodieren können, wenn Sie sie aus der Mikrowelle nehmen. Es wäre am besten, sie nicht erneut zu erhitzen, aber wenn Sie wirklich müssen, schälen Sie sie zuerst und schneiden Sie sie in kleinere Stücke.

Dasselbe gilt für Früchte wie Äpfel, Trauben und Pfirsiche. Sie geben beim Kochen keine überschüssige Feuchtigkeit ab, wodurch sie explodieren können. Vor dem Erhitzen in Stücke schneiden oder mit einem Zahnstocher Löcher stechen wird sehr empfohlen.

Fleischprodukte enthalten viele Konservierungsstoffe, um die Haltbarkeit so lang wie möglich zu erhalten, und wenn Sie sie erhitzen, werden diese Konservierungsstoffe noch schädlicher für den Körper. Sie können die Oxidation von Cholesterin anregen laut einer Studie, die in der „Zeitschrift für Agrar- und Lebensmittelchemie“ veröffentlicht wurde.

Die britische Lebensmittelbehörde FSA sagt, dass das Erhitzen von Reis in einem Mikrowellenherd sogar zu einer Lebensmittelvergiftung führen kann, da roher Reis Bakterien enthält, die ein schnelles Garen in der Mikrowelle überleben können.

➤ Sobald Sie es herausnehmen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen, vermehren sich die Bakterien.

Blattgemüse wie Spinat sollte ebenfalls von der Mikrowelle ferngehalten werden, da es eine hohe Konzentration an Nitraten enthält. Obwohl es an sich harmlos ist, entstehen beim Erhitzen Schadstoffe mit krebserregender Wirkung.